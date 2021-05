Tocci alle Olimpidi, Porcaro (Fin Calabria): «Grati e orgogliosi». Cosenza Nuoto: «Missione compiuta»

COSENZA – Giovanni Tocci, atleta della Cosenza Nuoto e dell’Esercito Italiano, ha da poche ore conquistato il pass per le Olimpiadi di Tokio in coppia con Lorenzo Marsaglia nel trampolino metri tre sincronizzato e sono già tantissimi i messaggi per lui.

Soddisfazione nelle parole del Presidente del Comitato calabrese della Federazione Italiana Nuoto.

«Trovare le parole per commentare un risultato di questa portata – sottolinea Alfredo Porcaro – non è assolutamente semplice. Un’impresa quella di Giovanni Tocci che ci ha emozionato enormemente e che rende l’intero Comitato Calabro estremamente orgoglioso. Abbiamo tifato e gioito tuffo dopo tuffo, con la consapevolezza che alla fine l’obiettivo sarebbe stato centrato. Siamo grati a Giovanni Tocci che ancora una volta ha portato la Calabria non solo sportiva alla ribalta mondiale, cosi come siamo grati alla sua società di appartenenza, la Cosenza Nuoto, a colui che per primo puntò sulla disciplina dei tuffi in Calabria, lo scomparso Giancarlo Manna e a coloro che hanno continuato a credere in questa disciplina. Partecipare alle Olimpiadi 2021, ribadisco, è motivo d’orgoglio per tutto il nostro Comitato Regionale per cui a Giovanni Tocci va un grazie di cuore!»

Il post della Cosenza Nuoto

«Una gioia immensa dopo gli infortuni ed un cammino condizionato dai riflessi dell’emergenza sanitaria. Tocci e Marsaglia sono riusciti però a regalare emozioni. Li ritroveremo a Tokyo. Cosenza e la nostra società avranno nuovamente un grande atleta a portare in alto i colori rossoblu», è scritto invece sulla pagina della società rossoblù del presidente Francesco Manna.