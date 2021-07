Tocci&Marsaglia: un oro pre-olimpico al Grand Prix Fina di Bolzano

COSENZA – Prove generali e sensazioni pre-olimpiche positive per Lorenzo Marsaglia (Marina Militare/CC Aniene) e Giovanni Tocci (Esercito/Cosenza Nuoto) che salgono sul gradino più alto del podio nel Sincro 3 metri con 369.27 punti al Grand Prix FINA chiuso oggi a Bolzano.

Gli azzurri – quarti in coppia agli Europei di Budapest 2021 – chiudono gli obbligatori con 95.40, poi i liberi sono tutti in estrema sicurezza, con il triplo salto mortale e mezzo avanti carpiato (71.61) veramente di alto livello (nel sincronismo un nove, un 8.5 e un 8) e il quadruplo salto mortale e mezzo avanti raggruppato (70.68) ottimo. Alle spalle degli azzurri si piazzano i francesi Gwendal Bisch e Alexis Jandrad secondi con 357.75 e gli spagnoli Adrian Abadia Garcia e Nicolas Garcia Bossier bronzo con 343.32.

TOCCI E MARSAGLIA NEL POST-GARA A federnuoto.it

“E’ stata una prova incoraggiante – sottolinea Tocci, seguito dal direttore tecnico Oscar Bertone e da Lyubov Barsukova, bronzo continentale dal metro in Ungheria e sempre dal metro vice campione continentale a Edimburgo 2018 e bronzo iridato a Budapest 2017 – Lorenzo era un po’ stanco, in questi giorni ha gareggiato molto e con ritmi serrati, ed è stato bravo a tenere anche oggi. Le sensazioni sono buone in vista di Tokyo, certamente le nostre esecuzioni dovranno essere ancora migliori, perché in Giappone il livello sarà altissimo”. Sorride anche uno stremato Marsaglia: “Va bene così per il momento – sottolinea il 24enne romano, allenato da Benedetta Molaioli, bronzo europeo dal metro a Kiev 2019 e che rappresenterà l’Italia anche nella gara individuale – Era a tutti gli effetti l’ultimo test prima dei Giochi, il programma sarà questo. Resta solo da farlo in maniera perfetta alle Olimpiadi”. (Foto: FIN)