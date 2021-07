Torna la Morano-Campotenese. Presentata la 10ª edizione

La gara è stata presentata dagli organizzatori della Morano Motorsport, presso la Sala Consiliare San Bernardino del caratteristico centro cosentino annoverato tra i “Borghi più belli d’Italia”, alla presenza dei rappresentanti della locale Amministrazione, in collegamento hanno partecipato il deputato On. Massimo Misiti, Gianluca Gallo Assessore Politiche Agricole della Regione Calabria ed i dati tecnici sono stati illustrati dal Direttore di gara Fabrizio Fondacci.

La Salita Morano Campotenese, organizzata in collaborazione con l’Automobile Club Cosenza presieduto da Ernesto Ferraro, è un evento sportivo molto efficace per la promozione del territorio, grazie all’elevata partecipazione diretta, anche se per adesso non presente sul campo, di un pubblico vario ed appassionato, lo hanno sottolineato tutte gli intervenuti. La 10^ Salita Morano – Campotenese è inserita in una fase della massima serie tricolore ACI Sport determinante ai fini delle sorti del tricolore montagna.