Torneo Uisp, il S.Umile Bisignano batte in finale il Cassano con un netto 3-1

COSENZA – E’ andato al S. Umile Bisignano, che in finale ha battuto con un netto 3-1 il Cassano, il Torneo Uisp 2023-2024 di calcio. Da segnalare l’ottima figura fatta dal Cosenza Medici Fc, formazione che ha disputato le proprie partite in casa sui campi della Real Cosenza. Terzi alla chiusura della regular season e poi eliminati ai playoff. Un peccato per una squadra che ha disputato un torneo di tutto rispetto, giocandosela alla pari praticamente con tutte le altre compagini presenti. I medici rossoblù si stanno preparando per il prossimo campionato italiano in programma a giugno in Albania.

In particolare, da sottolineare che, durante la stagione, i finalisti della competizione sono stati battuti a Cosenza e la contesa contro chi ha, alla fine, trionfato è stata giocata alla pari. L’andamento degli spareggi, comunque, ha rispettato i valori del campionato. Eroi nella vita, dediti a salvare vite umane, gli uomini con il camice bianco si sono distinti, non solo a livello agonistico ma anche per l’atteggiamento avuto, anche sul campo. Un plauso, dunque, all’allenatore, dottore Enrico Costabile, al capitano, dottore Antonio Caputo, ma in generale a tutta la compagine, compreso il segretario, dottore Paolo Guzzo, che al termine della finale ha ricevuto, a nome della squadra, la Coppa disciplina. Certamente il riconoscimento più importante per chi fa un mestiere tanto bello quanto complicato al giorno d’oggi e porta, anche fuori dall’ospedale, gli ideali che fanno di una persona un vero uomo. Il ringraziamento dei medici, al termine di questa splendida esperienza, oltre che agli avversari incontrati sul proprio cammino, va anche al presidente Uisp, Mario Marrone, al giudice sportivo, Gaetano Pugliese e a tutte le terne arbitrali. Non mancano i ringraziamenti neppure alla Real Cosenza, alla Iside e ai responsabili delle altre squadre.