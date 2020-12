Tris del Chievo alla Reggina

CHIEVOVERONA – REGGINA 3-0

CHIEVOVERONA (4-4-2): Semper; Mogos, Rigione (89′ Leverbe), Gigliotti,Cotali; Canotto, Viviani (67′ Zuelli), Palmiero (80′ Di Noia), Garritano; De Luca (67′ Djordjevic), Margiotta (89′ Ciciretti). A disposizione: Seculin, Renzetti, Grubac, Pavlev, Morsay, D’Amico, Rovaglia. Allenatore: Aglietti.

REGGINA (3-5-2): Plizzari; Loiacono (70′ Vasic), Cionek, Delprato; Rolando, Bianchi (46′ Folorunsho), De Rose, Crisetig, Di Chiara (61′ Liotti); Bellomo (46′ Lafferty), Rivas (82′ Mastour). A disposizione: Farroni, Guarna, Gasparetto, Stavropoulos, Marcucci. Allenatore: Napoli.

ARBITRO: Giovanni Ayroldi di Molfetta (Emanuele Prenna di Molfetta e Giuseppe Perrotti di Campobasso). Quarto ufficiale: Lorenzo Maggioni di Lecco.

MARCATORI: 25′, 57′ Margiotta, 76′ Rigione

NOTE – Ammoniti: Bellomo (R), Palmiero (C), Delprato (R), Lafferty (R), Rivas (R), Cotali (C). Espulso: al 93′ Cotali (C) per doppia ammonizione. Calci d’angolo: 3-2. Recupero: 2’pt; 3’st.