Trofeo di Natale a Trieste: Tocci primo dal metro, Porco secondo dai 3

Ha preso il via questo fine settimana a Trieste la stagione dei tuffi. Il tradizionale Trofeo di Natale (13-15 dicembre) è un ottimo test per verificare forma e condizione degli atleti azzurri in vista degli appuntamenti più probanti del 2025 (su tutti campionati italiani di categoria e assoluti, Coppa Los Angeles). Diversi gli atleti calabresi in terra friulana, come sempre guidati dal capitano della nazionale italiana Giovanni Tocci (C.S. Esercito – AQA Cosenza).

TRAMPOLINO 1 METRO MASCHILE

Al venerdì pomeriggio sale in cattedra proprio l’alfiere di Rende Tocci che comanda la gara dal metro con 28 punti di distanza dal compagno di sincro Lorenzo Marsaglia (G.S. Marina Militare / C.C. Aniene Roma). Dopo Stefano Belotti e Renato J. Calderaro, nei primi cinque anche Francesco Porco (GS Fiamme Oro / AQA Cosenza).

TRAMPOLINO TRE METRI MASCHILE

Non così brillante Tocci, al sabato, nella gara dei tre metri che vede sul podio Francesco Porco, distante 43 punti dal compagno di squadra Mattia Cafiero. Completa la tripletta Fiamme Oro Riccardo Giovannini.

*classifiche by Federnuoto sezione tuffi

GLI ATLETI TESSERATI AQA Asd COSENZA NELLE ALTRE CATEGORIE

RAGAZZE TRAMPOLINO 1 METRO: 16° CASTIGLIONE LUZZO B.; 18° CHETRY Gaia;

RAGAZZI TRAMPOLINO 3 METRI: 10° BUCARELLI Mario;

JUNIOR FEMMINE TRAMPOLINO 1 METRO: 10° MORRONE Annarosa, 16° FERRARI Ilenia Maria;

RAGAZZI TRAMPOLINO 1 METRO: 6° BUCARELLI Mario;

RAGAZZE PIATTAFORMA: 13° CASTIGLIONE LUZZO B., 14° CHETRY Gaia;

JUNIOR MASCHI TRAMPOLINO 3 METRI: 13° PORCO Angelo Francesco; 14° SIRIANNI Marco Xuan;

JUNIOR FEMMINE PIATTAFORMA: 11° MORRONE Annarosa;

RAGAZZE TRAMPOLINO 3 METRI: 16° CHETRY Gaia; 17° CASTIGLIONE LUZZO B.;

JUNIOR MASCHI TRAMPOLINO 1 METRO: 7° FERRARO Stefano, 14° PORCO Angelo Francesco, 19° SIRIANNI Marco Xuan, 20° DE BERNARDO Daniele;

JUNIOR FEMMINE TRAMPOLINO 3 METRI: 7° MORRONE Annarosa, 13° FERRARI Ilenia Maria,