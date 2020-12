Trofeo di Trieste Porco argento dal trampolino 3 metri

La gara maschile senior dal trampolino 3 metri ha chiuso la seconda giornata del Trofeo di Natale a Trieste. Nella gara dove non è certo passata inosservata l’assenza di Giovanni Tocci (out per un infortunio alla caviglia), ad aver la meglio è stato proprio il compagno di sincro del tuffatore calabrese, Lorenzo Marsaglia (CS Marina Militare) che ha costruito il vantaggio dagli avversari nella prima parte di gara con le rotazioni avanti, e con cinque tuffi su sei sopra i 70 punti . Dietro all’oro dell’atleta tesserato anche per l’Aniene (424.30 punti), c’è gloria anche per il cosentino Francesco Porco (GS Fiamme Oro – Cosenza Nuoto), argento con 377.85 punti. A seguire Andreas Larsen (CC Aniene), bronzo con 366.35 punti. (Risultati e foto copertina TuffiBlog). Sempre nella stessa gara buona prova di Antonio Volpe che, in quella che non è la sua specialità, trova il sesto piazzamento.

CLASSIFICA POS COGNOME E NOME SOCIETA’ ANNO TOT DIST 1 MARSAGLIA Lorenzo Marina Militare CS Nuoto 1996 424.30 2 PORCO Francesco GS Fiamme Oro 1999 377.85 46.45 3 LARSEN Andreas Sargent Circolo Canottieri Aniene 1999 366.35 57.95 4 AUBER Gabriele Marina Militare CS Nuoto 1994 351.85 72.45 5 BARALDI Davide Canottieri Milano 2001 328.75 95.55 6 VOLPE Antonio Cosenza Nuoto ssd ARL 2000 328.50 95.80 7 RINALDI Tommaso Marina Militare CS Nuoto 1991 326.10 98.20 8 PROPERSI Giulio Circolo Canottieri Aniene 2001 264.50 159.80 9 LALLI Ettore Circolo Canottieri Aniene 2000 230.10 194.20 10 VALENTINI Andrea Circolo Canottieri Aniene 2001 193.40 230.90 11 SALICE Filippo MR Sport F.lli Marconi 2002 177.70 246.60 12 BAFFETTI Giacomo Bolzano Nuoto 2002 167.35 256.95

Nella sessione mattutina Laura Bilotta (GS Fiamme Oro – Cosenza Nuoto), dopo il buon terzo posto di ieri dal trampolino 3 metri, ha chiuso decima la gara da un metro vinta da Elena Bertocchi (CS Esercito).

Domani, per la giornata conclusiva di gare, occhi punti al trampolino maschile 1 metro.