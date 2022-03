Tuffi, campionati indoor: Porco 2° dai tre metri. Secondo bronzo per Ferraro

Dopo il bronzo di Ferraro nella categoria ragazzi, nella seconda giornata dei Campionati Italiani di Categoria Indoor di tuffi in corso a Bolzano arrivano altre due medaglie per gli atleti dell’AQA Cosenza Nuoto.

Porco non delude

Nella categoria senior, assente Giovanni Tocci non ancora al meglio della condizione fisica, matura l’argento per Francesco Porco (nella foto in alto con la sua allenatrice Lyubov Barsukov) nella gara vinta da Gabriele Auber. Il tuffatore dell’AQA Cosenza e delle Fiamme Oro ha ottenuto 374.30 punti dal trampolino metri tre. Quinto l’ex Cosenza, ora in forza alla Bolzao Nuoto, Antonio Volpe. Di seguito la classifica completa:

CLASSIFICA POS COGNOME E NOME SOCIETA’ ANNO TOT DIST 1 AUBER Gabriele Trieste Tuffi Edera 1904/Marina Mil. 1994 380.55 2 PORCO Francesco GS Fiamme Oro 1999 374.30 6.25 3 MARSAGLIA Lorenzo Circolo Canottieri Aniene/Marina Mil. 1996 370.90 9.65 4 LARSEN Andreas Sargent Circolo Canottieri Aniene/Fiamme Oro 1999 363.55 17.00 5 VOLPE Antonio Bolzano Nuoto 2000 350.55 30.00 6 CRISTOFORI Adriano Rusla Asd Carlo Dibiasi/CS Esercito 1997 336.35 44.20 7 TORRES GARCIA Gesu Kay Bolzano Nuoto 2003 325.85 54.70 8 GIOVANNINI Riccardo GS Fiamme Oro 2003 312.95 67.60 9 TIMBRETTI GUGIU Eduard C Blu 2006 asd – Torino/CS Esercito 2002 275.05 105.50 10 CALDERARO Renato James GS Fiamme Oro 2003 272.15 108.40 11 SEMERIA Edoardo Andrej F Canottieri Milano 2003 269.50 111.05 12 ZANCO Federico Blu 2006 asd – Torino 2003 215.15 165.40 Domani mattina occhi puntati sulla finale maschile senior un metro.

Ancora una medaglia per Ferraro

Nella categoria ragazzi seconda medaglia di bronzo per Stefano Ferraro (foto podio sotto) che dal trampolino metri tre ragazzi ha totalizzato 278.75 punti, nono il compagno di squadra Marco Xuan Sirianni.

Nella categoria senior femminile Laura Bilotta (Fiamme Oro – AQA Cosenza) con 192.50 punti si è classificata sesta dal trampolino metri uno, mentre nella categoria junior undicesimo posto dal trampolino metri tre per Egidio Arnieri.