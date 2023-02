Tuffi: Giovanni Tocci 2° ai campionati italiani di categoria dal metro

Nell’ultima giornata dei campionati italiani di categoria (Ragazzi, Juniores e Seniores), al Centro Federale “Bruno Bianchi” di Trieste, sorprende il 19enne Stefano Belotti (Fiamme Gialle e Bergamo Tuffi), fra gli enfants prodige dell’Italtuffi, che si prende il titolo dal metro. Ma appena dietro di lui non molla il capitano azzurro Giovanni Tocci, secondo, e a seguire Adrian Ruslan Cristofori, entrambi allenati dal direttore tecnico Oscar Bertone.

Il 29enne calabrese e bronzo continentale in carica – tesserato per Esercito ed AQA Cosenza – totalizza 376.95, pagando a caro prezzo l’ingresso scarso del doppio salto mortale e mezzo rovesciato raggruppato (33.00). Primo posto sfumato per Tocci ma secondo podio consecutivo dopo il bronzo dal trampolino tre metri conquistato 24 ore prima.

Sesto e decimo posto per gli altri due calabresi in gara: Francesco Porco (Fiamme Oro – Aqa Cosenza) e Antonio Volpe (Bolzano Nuoto, già Aqa Cosenza).