Tuffi, Giovanni Tocci ancora una volta campione italiano dal trampolino 1 m

A Torino si sono aperti quest’oggi i Campionati Italiani Invernali Open Assoluti di tuffi.

L’atleta rendese dell’AQA Cosenza e dell’Esercito Italiano si è imposto nella finale del trampolino m 1 con 427.15 punti migliorando il punteggio delle eliminatorie (392.25) chiuse sempre al primo posto e staccando di 36. 70 punti il seconda classificato Lorenzo Marsaglia. Per Tocci, che rientrava dopo oltre un mese di stop a causa di alcuni problemi fisici, arriva così la qualificazione per i campionati europei dalla medesima altezza, che ai aggiunge a quella già conquistata dai 3 metri sincro.

Settimo piazzamento con 322.25 punti per l’altro calabrese in gara, Francesco Porco. Il tuffatore dell’AQA Cosenza e delle Fiamme Oro aveva chiuso al terzo posto le eliminatorie con 344.80 punti. Gli altri due atleti dell’AQA Cosenza, Stefano Ferraro e Egidio Arrnieri si erano fermati alle eliminatorie.

CLASSIFICA FINALE – ASSOLUTI MASCHI – TRAMPOLINO 1M – FINALE POS COGNOME E NOME SOCIETA’ ANNO TOT DIST 1 TOCCI Giovanni Centro Sportivo Esercito 1994 427.15 2 MARSAGLIA Lorenzo Marina Militare CS Nuoto/CC Aniene 1996 390.45 36.70 3 SANTORO Matteo MR Sport F.lli Marconi 2006 355.15 72.00 4 CRISTOFORI Adriano Rusla Centro Sportivo Esercito/C.Dibiasi 1997 350.05 77.10 5 BELOTTI Stefano Bergamo Tuffi asd 2004 333.05 94.10 6 RINALDI Tommaso Marina Militare CS Nuoto/MR Sport 1991 327.60 99.55 7 PORCO Francesco GS Fiamme Oro 1999 322.25 104.90 8 CAFIERO Matteo Canottieri Milano 2005 260.35 166.80

PROGRAMMA

I campionati italiani in programma alla piscina Monumentale fino a domenica 3 aprile sono validi come seconda e ultima prova di selezione ai campionati Europei di Roma 2022 e al Mondiale straordinario in Ungheria dal 18 giugno al 3 luglio.

Settanta gli atleti iscritti, di cui 20 sono stranieri in rappresentanza di tre nazioni: Francia, Scozia e Svizzera. Gli azzurri sono tutti confermati ad eccezione di Elena Bertocchi, bloccata a Roma dal mal di schiena

«Per noi l’appuntamento più importante di quest’anno sono gli europei – aveva dichiarato alla vigilia il tecnico Oscar Bertone fissando gli obiettivi –. Prima però dovremo prepararci al campionato mondiale straordinario che valuteremo come affrontare. Alla fine di giugno mancano tre mesi e questo lungo periodo sarà dedicato quasi esclusivamente agli allenamenti. Sarà un periodo difficile, faticoso, impegnativo, in cui ciascuno dovrà dare il meglio di se stesso in tutti i sensi: fisico, tecnico e mentale. Proprio per questo motivo ho detto a tutti gli atleti presenti a Torino di prendersi, dopo queste gare, un periodo di vacanza sfruttando la Pasqua per recuperare soprattutto mentalmente ma anche fisicamente. Poi si ricomincerà come fosse una ripartenza quasi da zero per programmare gli appuntamenti”.

PROGRAMMA GARE

Sabato 2 aprile

Eliminatorie dalle 10.00

Trampolino 1 metro F

Trampolino 3 metri M

Piattaforma F

Finali dalle 16.00 – diretta Rai Sport Web dalle 16.00 e Rai Sport +HD dalle 17.00 e replica 3 aprile Rai Sport + HD ore 8.00

Trampolino 1 metro F

Trampolino 3 metri M

Piattaforma F

Domenica 3 aprile

Finali dalle 10.00 – diretta Rai Sport Web dalle 10.00 e differita Rai Sport + HD ore 15.35

Trampolino 3 metri e piattaforma sincro mixed

Trampolino 3 metri sincro F

Trampolino 3 metri sincro M

Piattaforma sincro M e F

