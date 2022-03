Tuffi, Giovanni Tocci terzo dal trampolino 1 m alla Coppa Parigi 2024

Al via oggi a Trieste la Coppa Parigi 2024 di tuffi, manifestazione nazionale assoluta e terzo appuntamento della nuova stagione. Tre giornate al Centro Federale – Polo Natatorio “Bruno Bianchi” con 43 atleti impegnati nei salti individuali, oltre alle coppie sincro. Le gare sono valide come prima prova di selezione per i campionati europei di Roma 2022 e i campionati mondiali straordinari 2022.

Bronzo per Tocci

Per quanto riguarda i portabandiera della Calabria da segnalare, nella giornata inaugurale, è arrivata la medaglia di bronzo per Giovanni Tocci, che aveva chiuso le eliminatorie del mattino al primo posto (328.85 punti). L’atleta dell’dell’Esercito Italiano e dell’AQA Cosenza ha chiuso la finale dal trampolino metri uno con 325.20 punti, non troppo distante da Lorenzo Marsaglia e Stefano Belotti. Gli altri due rappresentanti della squadra cosentina, Egidio Arnieri e Stefano Ferraro, non si sono qualificati per la semifinale.

Questa la classifica completa: