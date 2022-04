Tuffi, i giovanissimi dell’Aqa Cosenza promettono bene

COSENZA – Intenso week end di gare per i giovani tuffatori dell’Aqa Cosenza che, da Bolzano a Roma, hanno danno buone prove di sé.

A Bolzano a distinguersi è stata la tuffatrice Ilenia Ferrari, che porta a casa due medaglie, un argento e un bronzo, nonostante un tuffo nullo che le è costato probabilmente l’oro! Buona prova anche per Angelo Porco, a cui è forse mancato solo il guizzo finale; a seguire Mario Bucarelli e Francesco Ariello che al primo anno nella nuova categoria hanno preso le misure ai loro avversari e siamo sicuri che fra un mese a Trieste riusciranno a fare meglio! Le new entry, fra i grandi, Marta Bucarelli e Gaia Chetry si sono fatte anch’esse notare, ma l’emozione forse, ha preso il sopravvento, il loro acceso alla finale dipenderà dopo la conclusione della seconda prova nazionale che si terrà a triste dal 06 al 08 maggio .

A Roma dove hanno invece debuttato i piccolini di C3 e fra essi applausi per il giovanissimo Matteo Carpino che insieme a Letizia Chetry ha messo una buona ipoteca per la finale di Bergamo.