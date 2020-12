Tuffi, Laura Bilotta e Antonio Volpe terzi a Trieste

COSENZA – Buona partenza per i tuffatori della Cosenza Nuoto al “Trofeo di Natale” in programma fino a domani a Trieste che, come da tradizione, inaugura la nuova stagione agonistica dei tuffi.

La giornata di apertura ha visto Laura Bilotta e Antonio Volpe conquistare la medaglia di bronzo.

Nella gara femminile senior del trampolino 3 metri, la tuffatrice cosentina delle Fiamme Oro e della Cosenza Nuoto, con 231.15 punti ha ottenuto un buon terzo posto dietro a Chiara Pellacani (GS Fiamme Gialle) e a Elena Bertocchi (CS Esercito), distanti 63 punti circa. Questa mattina la Bilotta è impegnata nella gara dal trampolino 1 metro.

Antonio Volpe, classe 2000, ha invece conquistato il podio nella gara della piattaforma maschile senior totalizzando 257.65 punti in quella che è la sua specialità. Davanti a lui solo Andreas Sargent Larsen (CC Canottieri Aniene) e Julian Verzotto (CS Carabinieri).

Nel pomeriggio è in programma la gara maschile dal trampolino 3 metri. Domani chiusura con quella da 1 metro.