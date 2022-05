Tuffi, secondo posto per Tocci al British Diving Championships nel sincro

E’ iniziata nel migliore dei modi l’esperienza azzurra di Giovanni Tocci al British Diving Championships, in svolgimento a Sheffield fino a Domenica 29 Maggio. Il tuffatore cosentino in coppia con Lorenzo Marsaglia ha conquistato il secondo posto nel trampolino sincronizzato da tre metri. Un ottima prova quella del duo azzurro che lascia ben sperare per i prossimi appuntamenti.

Buone notizia anche dal “Trofeo Azzurri d’Italia”

In campo nazionale ottime prestazioni di Ilenia Ferrari: la tuffatrice della società AQA, al “Trofeo Azzurri d’Italia” di Trieste ha conquistato nella categoria esordienti C1 l’oro dal trampolino metri uno e l’argento dal trampolino metri tre, qualificandosi per la finale di Bergamo e per gli assoluti.