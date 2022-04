Tuffi, Tocci campione italiano anche di sincro con Marsaglia. Secondi Porco-Larsen

Giornata conclusiva per i Campionati Assoluti Invernali Open Unipolsai di Torino (1/3 Aprile 2022). Le acque della piscina Monumentale brillano ancora per Giovanni Tocci che conquista la terza medaglia sulle tre discipline affrontate.

In coppia con Lorenzo Marsaglia, l’atleta di Rende (C.S. Esercito – Aqa Cosenza) ha vinto la medaglia d’oro per il sincro dal trampolino tre metri al netto di un’ottima gara in cui i due hanno sfiorato anche il muro di 400 punti.

Sul secondo gradino del podio un altro calabrese e cosentino, cresciuto nell’Aqa Cosenza, Francesco Porco delle Fiamme Oro, argento insieme al compagno di squadra, l’italodanese Andreas Sargent Larsen.