Tuffi, Tocci e Porco ai Campionati britannici. Le giovani leve di Cosenza al “Trofeo Azzurri d’Italia”

COSENZA – Sono giornate euforiche in casa Aqa Cosenza Nuoto. La Nazionale Italiana Tuffi parteciperà ai Campionati Britannici, in programma dal 27 al 29 maggio a Sheffield e tra i convocati figurano anche cosentini Giovanni Tocci e Francesco Porco. Per il team azzurro sarà la prima partecipazione ai trials britannici. «Troveremo atleti al top della preparazione – osserva il direttore tecnico azzurro Oscar Bertone – e questo non può che farci piacere, perché renderà ancora più impegnative le nostre gare. Abbiamo un gran bisogno di gareggiare e poterlo fare per tre giorni consecutivi e soprattutto ad alto livello è una grande opportunità».

Cresce il settore giovanile tuffi dell’Aqa Cosenza

Se i più esperti e titolati Tocci e Porco saranno di scena nel Regno Unito, i più giovani del vivaio, voleranno invece a Trieste. Saranno infatti cinque gli atleti della società cosentina che parteciperanno al “Trofeo Azzurri d’Italia”, in programma dal 26 al 29, sotto la guida dell’esperto tecnico Lyubov Barsukova.. Egidio Arnieri sarà impegnato nella categoria junior; Stefano Ferraro, Annarosa Morrone e Marco Xuan Sirianni nella categoria ragazzi; Angelo Francesco Porco, Francesco Ariello e Ilenia Ferrari nella categoria C1.