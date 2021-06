Un crotonese per il Crotone: ufficiale Modesto in panchina

CROTONE – Dopo i rumors dei giorni scorsi adesso è ufficiale: il Crotone ha affidato la guida tecnica della prima squadra a Francesco Modesto.

Crotonese doc

Nato il 16 febbraio 1982 nella città pitagorica, Modesto ha già indossato la casacca rossoblù tra il 2014 e il 2016 contribuendo alla prima storica promozione in serie A degli squali.

Modesto, che vanta un brillante percorso da calciatore, ha poi intrapreso la carriera da allenatore e alla prima esperienza – nella stagione 2018/19 – ha condotto il Rende alla disputa dei playoff in serie C. L’anno successivo ha allenato il Cesena e nella stagione appena conclusa la Pro Vercelli, guidandola fino agli ottavi dei playoff per la promozione in serie B.

Il giovane allenatore crotonese ha firmato un contratto biennale con opzione per il terzo anno alla presenza del presidente Gianni Vrenna.