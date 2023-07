Un successo la prima edizione degli Unical Games. Dimeg primo nella classifica generale

Si è conclusa ieri, con l’apposita cerimonia di premiazione, la prima edizione degli Unical Games, l’iniziativa sportiva che ha coinvolto l’intera comunità universitaria con tornei di tennis, volley e calcio a 7.

La cerimonia si è svolta in una splendida cornice di pubblico festante, nell’ultima giornata di “UnicalFesta”, la kermesse organizzata dall’Unical con il supporto del Centro Residenziale, dell’Area della Socialità e del Centro Arti Musica e Spettacolo.

A condurre l’evento conclusivo il direttore artistico di “UnicalFesta”, Fabio Vincenzi, insieme ai delegati del Rettore allo Sport, i docenti Piero Guido e Giuseppe Pellegrino.

Grande la soddisfazione espressa dal Magnifico Rettore, il prof. Nicola Leone (foto a lato), per la riuscita della prima edizione degli Unical Games, che ha catalizzato l’attenzione dell’intera comunità accademica coinvolgendo studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo, non solo in termini di partecipazione alle gare ma anche in termini di supporto alle squadre schierate sui campi da gioco.

Un plauso alla manifestazione sportiva è arrivato anche dalla Prorettrice, la prof.ssa Patrizia Piro, promotrice di “UnicalFesta”, che ha sottolineato come iniziative di questo calibro non possano che consolidare il ruolo dell’Unical sul territorio nell’ottica della terza missione.

Ad apertura della cerimonia sono stati ricordati i successi degli studenti Unical ai recenti Campionati Nazionali Universitari sotto la guida dell’attuale Commissario del CUS Cosenza, il dott. Giannantonio Cuomo, e i risultati sportivi raggiunti dalle rappresentative del Circolo Ricreativo dell’Università della Calabria (CRUC) sotto il coordinamento del Presidente, il dott. Alessandro Sole.

Risultati e classifiche

A premiare il podio del torneo di tennis Joe Lappano, membro del Consiglio Nazionale della Federazione Italiana Tennis e Padel, che ha consegnato i trofei nelle mani dei capitani delle squadre del DIMEG (primo posto), del DFSSN (secondo posto) e dei Centri (terzo posto).

Il podio del torneo di pallavolo, composto dalle squadre del DISCAG (primo posto), del DIMES (secondo posto) e del DIBEST (terzo posto), ha ricevuto i trofei dal Presidente del Comitato Territoriale FIPAV di Cosenza, l’avv. Marco Mari.

L’avv. Francesca Stancati, Delegato Provinciale CONI Point Cosenza, ha premiato il podio del torneo di calcio a 7, consegnando i trofei alla squadra del DIMEG (primo posto), del DIAM (secondo posto) e del DESF (terzo posto).

La classifica generale (alla quale hanno concorso le sole squadre partecipanti a tutte le discipline) ha visto trionfare il DIMEG, che ha preceduto il DISCAG e il DIMES; a premiare le tre squadre il Magnifico Rettore.

A conclusione della cerimonia l’attribuzione del trofeo “la squadra più UniCal”, attribuito alle squadre i cui giocatori e le cui giocatrici abbiano dimostrato nel corso degli Unical Games un comportamento leale e rispettoso nei confronti degli avversari, dell’arbitro, degli organizzatori e del gioco in generale, dimostrando fair play e atteggiamenti inclusivi. Il trofeo è stato assegnato, pari merito, alle squadre del DISU, del DIMEG e del DINCI.