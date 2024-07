UniCal Games 2024: sport e condivisione fra le aule dell’Università della Calabria

5 sport & 5 giochi, nell’estate a 5 cerchi! Aspettando le olimpiadi di Parigi, per il secondo anno consecutivo l’Università della Calabria si trasforma nuovamente in un grande parco olimpico, per ospitare gli UniCal Games

Un’edizione ancora più ricca ed entusiasmante

Nuove competizioni, ancora più partecipanti (circa 700), ma lo spirito comunitario e goliardico che ha già stupito fra le aule del Campus di Arcavacata è rimasto lo stesso per una competizione a squadre (costituite dai Dipartimenti Unical) rappresentative dell’intera comunità universitaria.

Nei giorni scorsi la nutrita presenza di pubblico ha fatto da cornice alle gare delle discipline “giochi”.

Classifiche Giochi:

Nel tiro alla fune il primo posto è andato al Dipartimento Dinci, il 2° al Dimes, il 3° al Dimeg. Per il torneo Burraco sul podio sono saliti Dimes (1° posto), Ctc (2°) e Dices (3°), mentre per la Corsa con gli scacchi al primo si è piazzata la squadra del Dinci, a seguire Dimeg (2°), Fisica (3°). Il Dimeg ha invece conquistato il gradino più alto del podio degli e-sport, seguito da Dices e Dinci.

Nei prossimi giorni fasi finali anche per il torneo calcio Balilla (semifinale e finale)

Il programma prosegue così con le fasi conclusive dei tornei delle discipline sportive propriamente dette: tennis, calcio a 5, basket 3 vs 3, pallavolo e corsa.

Nella serata di venerdì 5 luglio si terrà poi la “Cerimonia di chiusura”, presso l’Aula Caldora, con la premiazione delle squadre vincitrici e poi DJ set, anticipata, mercoledì 3, dall’evento di presentazione del libro “Sembrava Impossibile” di Fabio Dodaro: un viaggio nella storia recente del Cosenza Calcio che ripercorre gli ultimi 12 anni del club tramite la voce dei principali protagonisti, intervistati dall’autore.

“L’auspicio è che questa, come altre iniziative del genere, aumenti il senso di unione e di appartenenza al campus universitario, in nome dei valori che lo sport, da sempre, veicola: rispetto, inclusione, lealtà”, dichiara soddisfatto il professore Giuseppe Guido, delegato del Rettore per lo sport.

Per tutte le informazioni, i risultati e le classifiche aggiornate sport.unical.it/