Verso Bologna – Crotone. Dirigerà la gara Serra

CROTONE – Allenamento mattutino oggi per il Crotone a tre giorni dalla sfida in casa del Bologna, valevole per la 9ª giornata della Serie A Tim. Gli squali stanno intensificando la preparazione in vista della sfida di domenica (ore 15) al Dall’Ara: il menu di giornata ha previsto, dopo l’iniziale appuntamento in sala video, un lavoro tecnico e focus sulla tattica. Domani si torna in campo al mattino, sempre al centro sportivo.

Sarà il sig. Marco Serra della sezione di Torino a dirigere il match.

Gli assistenti saranno Mondin e Dei Giudici; quarto uomo Orsato. Addetti al VAR Valeri e De Meo.

L’arbitro Serra ha 6 precedenti con i rossoblù: 4 vittorie, 1 sconfitta e un pareggio.