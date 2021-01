La Vibonese non riesce più a vincere: pari contro la Cavese

VIBONESE – CAVESE 1-1

VIBONESE (3-5-2): Marson; Sciacca, Redolfi, Bachini; Ciotti, Spina (22’ st La Ragione), Vitiello (6’ st Pugliese), Tumbarello, Rasi; Berardi, (22’ st Laaribi), Plescia. In panchina: Mengoni, Falla, Leone, Ambro, Di Santo, Parigi, Riga, Mancino, Fomov. Allenatore: Galfano.

CAVESE (3-4-1-2): Kucich; Matino, De Franco, Marzupio; De Marco (15’ st Senesi), Scoppa (29’ st Pompetti), Matera, Semeraro (41’ st Ricchi); Calderini; Bubas (29’ st Vivacqua ), Gatto (15’ st Lulli). Allenatore: Campilongo.

ARBITRO: Scatena di Avezzano.

MARCATORI: 19’ pt Berardi (V), 20’ pt Bubas (C).

NOTE: partita giocata a porte chiuse. Ammoniti: Vitiello, Redolfi, Bubas, Pugliese, Sciacca (V), Semeraro, Calderini, Vivacqua (C). Angoli 4-2. Recupero: 0’ pt, 5’ st.

VIBO VALENTIA – In casa Vibonese arriva un altro pareggio contro la Cavese: la squadra di mister Galfano ottiene il punto numero 22, campani ultimi a quota 9.

Vibonese-Cavese, un gol per parte

Un pareggio, il decimo in campionato per i rossoblù, racchiude la gara giocata tra la Vibonese e la Cavese. Si parla quindi di un pareggio che sicuramente non fa contento il gruppo rossoblù. Al 19’ la squadra di casa trova il gol con Berardi. Dopo nemmeno sessanta secondi la Cavese pareggia i conti con Bubas.

Il primo tempo scorre e al minuto 30 Calderini impegna Marson che blocca una pericolosa azione offensiva.

La seconda frazione

Lo scontro diretto della Vibonese arriva contro la Cavese che nel mercato invernale si sta rinforzando per provare a risalire in classifica. I rossoblù reclamano durante la seconda frazione di gioco per un fallo su Marson.

Il match è piuttosto combattuto da parte di entrambe le formazioni. Il portiere avversario blocca un tiro in diagonale di Ciotti. Sul finire del match Kucich salva il risultato sul cross di Rasi.