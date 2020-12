Prima sconfitta in campionato dalla fondazione della Pallacanestro Viola.

Contro la Pavimaro Molfetta pesano, e molto, le assenze di Genovese e Gobbato. Non basta la super prestazione di un fantastico Giulio Mascherpa, né il cuore di tutta la squadra.

Nel primo quarto la squadra di casa si fa rispettare e prende bene le misure ai neroarancio: una grande prova di Gambarota, Visentin e Bini piega una Viola con le polveri bagnate in attacco. Il parziale è inequivocabile: 21-11.

Nel secondo quarto, è Mascherpa-show. Il play col numero 10 tira fuori stepback dal cilindro, ben supportato da un solido Prunotto e da un costante Barrile. Al riposo lungo, la Viola è sotto di sole 6 lunghezze, e il bravo esterno ha già 18 punti a referto.

Nel terzo quarto pronti, via: Sebrek mette la tripla del -3, seguita pochi secondi dopo da quella del pari di Barrile. Gioca e difende bene la Viola e grazie ad un’altra bomba, la prima in campionato di Paolo Frascati, a metà della frazione si porta sul +5. Il quarto si chiude con la Viola in vantaggio di 3 lunghezze.

La quarta frazione vede, in apertura, il debutto in serie B di Giovanni Centofanti e una Viola che continua a battersi grazie alle bombe di Giulio Mascherpa. La serata neroarancio, però, si ferma lì: è troppa la fatica e negli ultimi 5 minuti la squadra perde lucidità. La parola fine, a un minuto dal termine, è pronunciata da un super Gambarota con una bomba dalla lunga. Finisce 68 a 63 per i padroni di casa che trovano il primo successo in Serie B.