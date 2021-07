“We are back”, l’Acri torna in Eccellenza dopo fusione con il Belvedere

ACRI (Cs) – É ufficiale: l’Acri sarà ai nastri di partenza del campionato di Eccellenza 2021- 2022. Dopo il purgatorio della Promozione, dove retrocesse nella stagione 2018 -2019, una delle storiche realtà del calcio calabrese torna così nella massima serie dilettantistica regionale. All’indomani della fusione con il titolo sportivo del Belvedere, è stata infatti ratificata oggi – a due giorni dal termine – l’iscrizione dell’Asd Città di Acri al campionato di Eccellenza.

Dopo l’impegno l’appello ai tifosi: «Chiediamo ancora una volta a tutti di sostenerci e starci vicino per affrontare tutti insieme le difficoltà che il campionato di Eccellenza comporta soprattutto in questi periodi di pandemia ancora persistente. Si ritorna a giocare in un campionato di livello dove incontreremo tante squadre blasonate. Noi come società ce la stiamo mettendo tutta». Scrive così sui social Carlo Stumpo.