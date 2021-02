XXV Coppa Terranova di Pollino, assegnate le prime medaglie della stagione di sci nordico

SPEZZANO SILA (CS) – Ha sferzato anche sulle montagne della Sila, facendo registrare temperature rigidissime (-10° in mattinata), ma il gelido Burian siberiano non ha fermato i fondisti calabro lucani che ieri si sono dati battaglia per la conquista dei titoli regionali a skating.

Sulla pista di Monte Scuro – resa fruibile e mantenuta grazie all’insostituibile collaborazione dell’ARSAC che ha garantito la regolare battitura della neve caduta durante la notte – si sono dati appuntamento gli atleti degli sci club di Calabria e Basilicata per la XXV Coppa Terranova di Pollino.

Al termine della gara gli organizzatori, lo sci club Terranova di Pollino, oltre a ringraziare chi ha reso possibile lo svolgimento delle competizioni – in modo particolare il Comitato FISI Calabro Lucano e lo Sci Club Montenero – hanno consegnato i titoli di “Campione Regionale 2021″ che sono stati cosi suddivisi:

Categoria Giovani e Senior:

Femminile:

Oro per Isabella Salamone (sc Terranova di Pollino), argento a Donata Colucci (sc Terranova di Pollino), bronzo a Bianca Zupi (sc Camigliatello);

Maschile:

Oro per Giulio Mirarchi (sc Montenero), argento a Luigi Carravetta (sc Camigliatello), bronzo a Francesco Bitonti (sc Montenero).

Categoria Children:

Femminile:

Oro Under 14 ad Antonia Chiarello, argento per Cristina Succurro e bronzo per Stefania Mirarchi (tutti sc Montenero). Under 16, oro per Karol Tiano (sc Montenero).

Maschile:

Oro Under 16 per Salvatore Crispo, argento per Gianluigi Gualtieri e bronzo per Dario Tricoci (tutti sc Montenero). Under 14, oro per Giovanni Minardi e argento per Francesco Loria (entrambi sc Montenero), bronzo per Antonio Todaro (sc Terranova di Pollino).

Categoria Giovanissimi:

U12 femminile:

Oro ad Agnese Poggese, argento a Marta Lobarco (entrambe sc Terranova di Pollino), bronzo per Vera Minardi (sc Montenero).

U10 femminile:

Oro a Teresa Loria e argento a Sofia Tiano (entrambe sc Montenero).

U8 femminile:

Oro a Serafina Succurro (sc Montenero), argento ad Asia Tufaro e bronzo a Mariangela Lista (entrambe sc Terranova di Pollino).

Categoria. U12:

Ai primi due posti Pietro Caprara e Francesco Lista del Terranova di Pollino, seguiti da Lorenzo Oliverio del Montenero;

Categoria U10:

vince Emiliano Tufaro (sc Terranova di Pollino) davanti a Tommaso De Marco e Luciano Barberio dello sc Montenero;

Categoria U8:

oro meritatissimo al piccolo Francesco Carravetta dello sc Camigliatello.

Prossima gara:

Domenica prossima, 21 febbraio, l’appuntamento è al Centro Fondo di Carlomagno per la XX Coppa Rotonda – IV trofeo “Tonino Esposito”, finale regionale, stavolta di Tecnica classica, inizialmente prevista in Basilicata e spostata sull’altopiano silano per mancanza di neve.