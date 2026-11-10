Terremoto nel Cosentino, scossa alle 8:38: magnitudo 3.5. Il sisma avvertito dalla popolazione

Una scossa di terremoto è stata registrata questa mattina, martedì 10 novembre, alle ore 8:38, nel territorio della provincia di Cosenza.

Secondo i dati aggiornati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il sisma ha avuto una magnitudo locale ML 3.5, con epicentro individuato nei pressi di Cerisano, a pochi chilometri dal capoluogo, e una profondità di circa 9 chilometri.

La scossa è stata distintamente avvertita dalla popolazione a Cosenza e in diversi comuni limitrofi, tra cui Rende e Mendicino, provocando apprensione tra i cittadini.

Al momento, secondo le prime informazioni diffuse, non risultano segnalazioni di danni a persone o edifici. La situazione resta comunque da monitorare, in attesa di eventuali ulteriori aggiornamenti da parte degli enti e delle autorità competenti.

Si invita la cittadinanza a mantenere la calma, a seguire esclusivamente le comunicazioni ufficiali della Protezione Civile e delle autorità locali e ad attenersi alle indicazioni previste in caso di emergenza sismica.