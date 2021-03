E’ scomparso il prefetto Carlo Mosca. Era presidente del Laboratorio sull’Intelligence dell’Unical

RENDE (CS) – «Con grande dolore comunico l’improvvisa scomparsa del Prefetto Carlo Mosca, rappresentante esemplare delle istituzioni della Repubblica e presidente del Laboratorio sull’Intelligence dell’Università della Calabria». E’ l’annuncio di Mario Caligiuri, direttore del Master in Intelligence dell’Università della Calabria

«Avremo modo – prosegue Caligiuri – come Ateneo di ricordare il suo decisivo impegno civile e culturale per la diffusione della cultura dell’intelligence nel nostro Paese. Ad agosto del 2020 aveva ricevuto la prima edizione del Premio “Francesco Cossiga per l’Intelligence” promosso dalla Società Italiana di Intelligence con la giuria presieduta da Gianni Letta».

Fra i tanti incarichi ricoperti, Carlo Mosca, classe 1945, è stato, tra l’altro, Prefetto Roma, Capo di Gabinetto dei Ministri dell’Interno Amato e Pisanu, Consigliere del Consiglio di Stato, Vice Direttore Vicario del SISDE, Direttore della Scuola Superiore del Ministero dell’Interno, docente all’Università Cattolica di Milano e a “La Sapienza” di Roma. Insegnava ancora alla Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia.