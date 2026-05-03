Supercoppa del Sud: terzo posto finale per la Pallavolo Milani Rende

Si conclude con il terzo posto la trasferta pugliese della New Tech Pallavolo Milani Rende per la Supercoppa del Sud. La manifestazione, che vedeva in gara le vincitrici delle coppe regionali del meridione, si è svolta a Cerignola (FG) l’1 e 2 maggio. Avversarie della Milani, l’Ecoplast Gela per la Sicilia, l’Elisa Volley Pomigliano per la Campania e i padroni di casa dell’Udas Cerignola per la Puglia.

Un’intensa due giorni che ha visto i ragazzi di mister Serpa confrontarsi con avversari di livello, per un’esperienza che sarà utile anche in vista del prossimo impegno nella finale playoff contro la Diper Jolly Cinquefrondi, che assegnerà il pass per la Serie B.

In semifinale, la New Tech ha affrontato l’Elisa Volley Pomigliano, una formazione giovane che disputerà a breve le finali nazionali Under 19. Per l’occasione, i campani schieravano anche alcuni elementi della formazione di Serie B.

La cronaca della semifinale

Il primo set è in salita per i gialloblù. In svantaggio di sei punti, i rendesi accorciano le distanze, ma il 25-17 dei campani non ammette repliche. La reazione della New Tech, però, non si fa attendere. Il secondo set è combattuto punto a punto ma Pomigliano tenta l’allungo, portandosi su un 24-21 che fa pensare a una serata difficile per la Milani. Chi segue abitualmente i gialloblù, però, sa bene che fino all’ultimo può accadere di tutto. Infatti, trascinati da un implacabile Pisani, i ragazzi di Serpa non solo annullano i tre set point ma ribaltano il punteggio, che i punti finali di Elia e Persico fermano sul 28-26 per la Milani.

Il terzo set vede di nuovo salire in cattedra i campani, che arrivano a un vantaggio massimo di otto lunghezze. La reazione della Milani fa scendere questo distacco fino a due punti, ma non basta per il parziale, che va all’Elisa per 25-21. Nel quarto set, la New Tech non molla e ribalta l’iniziale situazione di svantaggio, concludendo sul 25-22 che costringe i campani al tie break.

L’ultima frazione riserva altri colpi di scena. Trascinati da un Persico più incisivo, i rendesi allungano fino a un 11-4 che avvicina la finale del giorno successivo. Pomigliano, però, non si arrende e porta a termine una rimonta che ribalta il risultato, fino al 17-15 che manda i campani in finale dopo una maratona di due ore e mezzo e lascia l’amaro in bocca alla Milani.

La finale 3°- 4° posto

Per la New Tech non c’è tempo per recriminare, con la finale per il 3° e 4° posto da giocare l’indomani mattina. Dall’altra parte della rete, l’Ecoplast Gela, anch’essa vicina a una finale sfumata al tie break, dopo un vantaggio iniziale di due set.

La formazione di Serpa entra più velocemente in gara e mostra subito maggior carica agonistica. Trascinata, tra gli altri, dall’avvio bruciante di Ruggiero e da un rabbioso Marasco, conquista agevolmente il primo set per 25-18. Il secondo set è più combattuto, fino al momentaneo vantaggio siciliano sul 19-20. Pisani e compagni, però, non ci stanno e compiono una delle loro rimonte, fino al 25-23 di Marasco che, come nel set precedente, ha l’onore del punto conclusivo.

Nel terzo set, Gela si dimostra più aggressiva e porta gli avversari al distacco massimo sull’8-13. La reazione dei gialloblù, però, non manca nemmeno stavolta. Il sorpasso avviene sul 17-16 grazie a Ruggiero, per poi mettere la freccia fino al 25-21 siglato ancora una volta da Marasco.

Un’esperienza positiva che dà fiducia

Il successo sull’Ecoplast Gela consegna alla società del Presidente Gagliardi un prestigioso e convincente terzo posto. Un risultato che riscatta l’amarezza della semifinale contro Pomigliano – sconfitta 3-0 in finale dall’Udas Cerignola – e dà indicazioni positive allo staff tecnico in vista dell’impegno più importante della stagione.

I ragazzi di Serpa, infatti, sono attesi dall’ultimo sforzo di questa lunga ed entusiasmante stagione. Domenica 10 maggio si va a Cinquefrondi sul campo della Diper Jolly per gara 1 della finale promozione, per provare a posare la ciliegina su una stagione esaltante nella quale ha già messo in bacheca la Coppa Calabria e il podio in Supercoppa.