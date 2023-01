Nuoto salvamento, grandi numeri per il Campionato Invernale Lifesaving. Vincono Gabbiano Paola e Calabria Swim Race

Nellla piscina Cassiodoro Sporting Center di Squillace Lido circa 200 atleti in rappresentanza di quasi tutte le società sportive calabresi hanno partecipato, domenica scorsa, al “Campionato Invernale di Nuoto per Salvamento Lifesaving”, organizzato dal Comitato Calabro della Federazione Italiana Nuoto.

Gli atleti davanti ad un pubblico numeroso e caloroso, che li ha più volte incitati, si sono cimentati in tecniche e prove di salvamento mettendo in atto tutte le loro capacità. Numeri importanti quelli registrati, mai visti nel panorama del salvamento regionale,e che fanno ben sperare per il futuro, considerando il fatto che il campionato invernale di nuoto ha costituito solo l’inizio della stagione agonistica.

I risultati:

Per la cronaca, la classifica generale Categoria Esordienti ha visto al primo posto la squadra del Gabbiano Paola che ha preceduto nell’ordine la Calabria Swim Race e il Gruppo Atletico Sportivo. Nella Categoria Unica successo della Calabria Swim Race davanti al Gabbiano Paola e al Gruppo Atletico Sportivo.

Nelle parole del consigliere Fin Calabria con delega al salvamento agonistico, Antonio Fonte, la soddisfazione per la buona riuscita dell’evento: ”La numerosa partecipazione di atleti e società e la presenza di un pubblico numeroso – sottolinea Fonte – ci riempie di orgoglio e siamo pienamente soddisfatti. Un ringraziamento a tutta la commissione per il lavoro finalizzato allo svolgimento dell’attività. Come Comitato auspichiamo, visti i risultati, che il movimento possa crescere ulteriormente e aumentare migliorare sempre di più”.