Perché alle donne toccano le aziende in crisi?

Quando la crisi cambia volto il fallimento diventa affare delle donne.

C’è un fenomeno sempre più evidente nel tessuto economico italiano ed europeo, le aziende in crisi, o in fase di passaggio generazionale difficile, finiscono sempre più spesso nelle mani delle donne. Non è solo una coincidenza statistica è una trasformazione strutturale che racconta molto del nostro tempo, del mercato, delle relazioni di potere e del modo in cui il fallimento viene distribuito tra i generi.

In Italia le imprese femminili superano il milione e rappresentano circa il 19-22% del totale, con una crescita significativa negli ultimi anni (+12,4% in due anni). Tuttavia, questa espansione avviene dentro un paradosso: le aziende guidate da donne sono prevalentemente microimprese (oltre il 96%) e più fragili dal punto di vista strutturale.

Questo dato si intreccia con un altro elemento cruciale, le donne accedono meno facilmente al credito, investono meno e spesso si affidano al capitale familiare.

Tradotto in termini concreti: le donne entrano nel sistema imprenditoriale più spesso quando il rischio è alto e le risorse sono scarse.

Ed è qui che emerge il nodo: le aziende in crisi diventano terreno di ingresso femminile. Non perché le donne “preferiscano” il rischio, ma perché spesso è l’unico spazio disponibile.

Molte imprese familiari, soprattutto nel tessuto italiano, non trovano continuità nei figli maschi o attraversano fasi di declino. In questi casi, sono le donne – figlie, mogli, sorelle – a subentrare.

Non di rado, questo passaggio avviene quando:

il valore economico è già compromesso

il rischio reputazionale è elevato

la ristrutturazione richiede sacrifici immediati

È una dinamica poco raccontata, alle donne viene affidata la gestione della crisi, non il consolidamento del successo. Dal punto di vista psicologico, questo fenomeno si lega a una costruzione culturale radicata.

Le donne vengono socializzate a:

prendersi cura

gestire conflitti

sostenere situazioni fragili

Queste competenze, fondamentali nella vita relazionale, diventano improvvisamente “utili” anche nel contesto economico – ma solo quando c’è da riparare. Non è un caso che le imprese femminili siano più presenti nei settori della cura, dei servizi alla persona e dell’assistenza.

La stessa logica si trasferisce nelle aziende in crisi:

ristrutturare debiti

ricostruire relazioni interne

motivare team sfiduciati

Le donne vengono percepite – e spesso si percepiscono – come più adatte a “salvare” che a “conquistare”.

Ma questo ha un costo psicologico elevato:

senso di responsabilità amplificato

carico emotivo invisibile

sindrome dell’impostore più frequente

La crisi, quindi, non è solo economica diventa anche una prova identitaria.

Qui il fenomeno si fa ancora più interessante. Nella tradizione filosofica occidentale, il potere è stato storicamente associato alla costruzione, alla conquista, alla crescita lineare.

Le donne, invece, vengono spesso collocate nel momento successivo quello della gestione delle conseguenze.

È come se esistessero due tempi del potere:

il tempo della creazione (maschile) il tempo della riparazione (femminile)

Quando un’azienda è in salute, resta nel primo tempo, quando entra in crisi, passa al secondo. E lì compaiono le donne, questo schema non è naturale, ma culturale.

E riflette una distribuzione asimmetrica del rischio e del riconoscimento:

agli uomini, più spesso, il merito della crescita

alle donne, più spesso, la responsabilità del recupero

Ma c’è anche una possibilità di rottura, perché proprio nelle crisi si aprono spazi di innovazione radicale.

I dati mostrano che quando le imprese femminili accedono a finanziamenti e formazione, la loro produttività cresce fino al 40%, questo significa che il problema non è la capacità, ma l’accesso.

E allora perché le donne arrivano al comando soprattutto quando c’è da salvare e non quando c’è da costruire?

Se il sistema continua a offrire alle donne solo aziende in crisi:

limita il loro potenziale

perpetua una divisione simbolica del potere

trasforma la resilienza in destino

Le donne che ereditano aziende in crisi non stanno solo gestendo un passaggio economico.

Stanno ridefinendo:

il significato di leadership

il rapporto tra vulnerabilità e potere

il valore stesso dell’impresa

Perché salvare un’azienda non è un atto minore è un atto radicale, ma perché diventi davvero trasformativo, serve un cambio di sguardo, non basta riconoscere alle donne la capacità di resistere.

Bisogna finalmente riconoscere loro il diritto di scegliere quando iniziare, non solo quando intervenire.