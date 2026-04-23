FIPE TALENT DAY: a Cosenza l’evento di reclutamento di Confcommercio e CpI per i pubblici esercizi

Lunedì 27 aprile 2026, alle ore 9:30, nella sede di Confcommercio a Cosenza, sita in via Alimena 14, si terrà la quinta edizione del “FIPE Talent Day”.

L’iniziativa, promossa dal Centro per l’Impiego di Cosenza, nasce dalla consolidata partnership con Confcommercio e si propone di coinvolgere il tessuto economico territoriale, attraverso la presenza di diverse aziende del territorio afferenti alla filiera ristorativa e turistico-alberghiera, nonché di valorizzare le finalità del Progetto MIRAI, che ha previsto la presa in carico e l’orientamento al lavoro degli studenti delle quinte classi degli Istituti scolastici di istruzione secondaria di secondo grado.

Giornata dedicata all’incontro tra domanda e offerta di lavoro

Il FIPE Talent Day è rivolto agli studenti delle ultime classi delle scuole superiori, ai disoccupati in cerca di occupazione, o interessati a nuove opportunità professionali nel settore, e anche ai beneficiari di misure di sostegno al reddito (SFL e ADI), presi in carico mediante specifiche attività, tra cui incontri dedicati e sessioni plenarie.

Opportunità lavorative nella filiera turistica

Diverse le aziende del settore ristorativo-alberghiero che hanno già aderito all’iniziativa per la ricerca di diversi profili appartenenti a molteplici aree professionali (area sala / bar / ristorazione, cucina, housekeeping / servizi, animazione turistica / educazione / infanzia, sport / benessere, area tecnica / supporto eventi).

Fra le aziende già accreditate:



– Hotel Meranda – Camigliatello;

– Ristorante Primo Ré – Fuscaldo;

– Buone Vacanze SRL;

– Brillo Parlante Sas;

– Hotel Barbieri Srl;

– Gioia Srl

– Hotel Europa;

Inoltre, si sta perfezionando l’adesione di ulteriori attività ricettive che hanno manifestato carenza di personale attraverso gli strumenti messi a disposizione dal CpI, anche in considerazione della prossima apertura della stagione estiva.

*(La lista è in continuo aggiornamento).

Le attività saranno realizzate con il supporto dei funzionari del Centro per l’Impiego di Cosenza, che accompagneranno i partecipanti lungo tutto il percorso: dalla fase di accoglienza fino ai colloqui con le aziende. In particolare, verranno garantite azioni di orientamento, preselezione e accompagnamento al lavoro, oltre al supporto alle imprese nella ricerca di personale e nell’utilizzo degli strumenti di politica attiva.

MIRAI: dalla scuola al lavoro

Alla manifestazione prenderanno parte non solo candidati interessati a cogliere opportunità professionali nei diversi ambiti della filiera turistico-ricettiva, ma anche gli studenti delle scuole superiori coinvolti nel Progetto MIRAI – il progetto dedicato all’orientamento al lavoro delle quarte e quinte classi. Per questi ultimi, il “FIPE Talent Day” rappresenterà un’importante occasione di crescita e apprendimento, offrendo loro la possibilità di sperimentare per la prima volta un colloquio di lavoro e di confrontarsi direttamente con il mondo delle imprese

“Iniziative come questa – sottolinea il responsabile del Centro per l’Impiego di Cosenza, Giovanni Cuconato -, insieme alle misure di politica attiva promosse dalla Regione Calabria, rappresentano il vero collegamento fra il mondo della scuola e il mercato del lavoro”.

Per registrarsi all’iniziativa e sostenere i colloqui si può cliccare al form di seguito: