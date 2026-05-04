Il brunch della domenica secondo Federica Di Lieto

Eccellenze del territorio e creatività: Federica Di Lieto racconta la Calabria attraverso un menù cosmopolita e stagionale.

Nel silenzio spesso immobile del centro storico di Cosenza, il Bistrot Antica Salumeria Telesio ha acceso un motore nuovo, trasformando i vicoli della città vecchia in un laboratorio di sperimentazione urbana.

Qui, Maria Caputo ha deciso che la domenica non dovesse più essere un giorno di serranda abbassata, ma un’eccezione gastronomica, un momento di pura “coccola” urbana. E per farlo, si è affidata all’estro di Federica Di Lieto, conferendole il compito di trasformare il rito del brunch in un manifesto di nuova cucina calabrese.

L’appuntamento del 26 aprile ha reso la tavola palcoscenico di una narrazione inedita, in cui l’estetica anglosassone è stata messa al servizio del territorio, svelandone sfumature e potenzialità ancora poco esplorate.

In questo scenario di contaminazione, il menù curato da Federica Di Lieto ha trovato un baricentro millimetrico, capace di far dialogare la ricerca creativa con la sostanza dei prodotti locali. Il filo conduttore di questa esperienza sensoriale è stato affidato alle uova bio di Serragiumenta, protagoniste assolute della scena e pilastro tecnico di ogni piatto. Dalle consistenze più soffici alle preparazioni più strutturate, l’uovo è diventato l’elemento di congiunzione che ha permesso alla chef di declinare i grandi classici internazionali, dall’avocado toast ai bagel, attraverso una lente rigorosamente territoriale, nobilitando la materia prima e regalando a Cosenza una domenica dal respiro europeo.

“Brunch e Bollicine” ha avuto il sapore delle prime domeniche d’estate, con i tavoli all’aperto pieni e quell’atmosfera informale che invita a fermarsi senza fretta.

La chef Federica Di Lieto ha costruito il menu partendo dai grandi classici del brunch anglosassone, rielaborandoli attraverso materie prime del territorio calabrese e una forte attenzione alla manualità, soprattutto nella realizzazione degli impasti.

Elemento centrale della proposta sono i lievitati fatti in casa, dal bagel al pan brioche, soffice e ben strutturato, utilizzati come base per diverse preparazioni.

Ogni piatto trova la propria identità nell’ingrediente calabrese che lo caratterizza o lo completa: il CalaToast con pan brioche fatto in casa, porchetta di suino nero dell’azienda Bruno Piccolo, caciocavallo silano e una salsa burro di arachidi, senape e miele; l’Avocado Toast con smash avocado, uova in camicia e salsa olandese al prezzemolo con contrasti di consistenze dati dalla marmellata di pancetta, rucola e ricotta; il Bagel da strapazzo con uova strapazzate, pancetta croccante, pomodori secchi e lattuga.

L’Hummus Conzato è forse il piatto più identitario della proposta, perché parte da un ingrediente profondamente legato alla Calabria: il fagiolo poverello bianco, legume antico dell’area interna cosentina, diffuso tra Pollino e Sila, da sempre coltivato in piccoli appezzamenti e caratterizzato da buccia sottile e consistenza cremosa una volta cotto. L’hummus viene arricchito con cipolla rossa di Tropea caramellata, pecorino crotonese, melassa di fichi ed erbe aromatiche. Il risultato è un piatto che gioca tutto sull’equilibrio tra dolcezza, sapidità e cremosità, dove la componente vegetale resta centrale.

Per concludere il brunch, la chef ha ideato dei dolci in linea con l’impostazione dell’intero menu: essenziali, riconoscibili e ben calibrati nei contrasti. Da una parte la pavlova con lemon curd e fragole, giocata su freschezza e acidità; dall’altra il brownie al cioccolato e nocciole con panna montata, più diretto e goloso.

Accanto ai piatti pensati per valorizzare il territorio, la proposta beverage si muove sulla stessa linea. In carta le bollicine calabresi delle cantine Origine e Identità, Casa Comerci e Serragiumenta accompagnano il percorso con stili diversi ma coerenti, calibrati per sostenere la degustazione. A completare, cocktail a base spumante e il cold brew tonic, inseriti in un’offerta che privilegia bevute fresche, dirette e adatte al ritmo del brunch.

Gli appuntamenti domenicali al Bistrot Antica Salumeria Telesio, con Federica Di Lieto, proseguiranno anche nei mesi di maggio e giugno, portando avanti un format che intreccia cucina, convivialità e nuove contaminazioni nel cuore del centro storico.

Fortuna Mazzeo