Antonio Nesci, oltre trent’anni di giornalismo e impegno

A pochi giorni dal Primo Maggio, c’è una storia di intenso lavoro che merita di essere raccontata: quella di Antonio Nesci, un giornalista con più di trent’anni vissuti dentro l’informazione, attraversando epoche e trasformazioni, senza mai perdere il contatto con la realtà. Dalla carta stampata alle frequenze radio, dalla televisione all’editoria digitale, il suo percorso racconta non solo un’evoluzione professionale, ma anche quella di un intero settore.

Tutto comincia presto, da giovanissimo. Classe 1981 e originario di Vibo Valentia, Nesci inizia a pubblicare i suoi primi articoli da adolescente per i giornali locali.

Nel 2009 prende forma una delle intuizioni più significative del suo percorso quando fonda laprimapagina.it, un progetto editoriale digitale che, partito in una fase ancora pionieristica per l’informazione online, cresce fino a diventare una realtà strutturata e riconosciuta. Un orizzonte in continua evoluzione che guarda già al 2029, quando celebrerà vent’anni di attività.

Parallelamente, Nesci lavora tra radio e televisione, collaborando con realtà come Radio Onda Verde, Canale Italia, WGBB Long Island, Piana Tv e con la piattaforma Fast News.

Il suo lavoro si estende oltre i confini italiani, assumendo un respiro internazionale e declinandosi in diverse lingue: in francese con italocanadesi.it, in inglese con fastnewsplatform.uk, in spagnolo con prossimaparadabarcelona.es. A ciò si aggiunge uno spazio sempre più attento alla diaspora italiana e agli espatriati, con fastnewsplatform.fr.

Questa è la storia di un giornalista di razza che ha scelto di accompagnare i cambiamenti del mestiere e ha contribuito a plasmarli.

Elvira Sangineto