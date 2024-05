5 cose che non sai sull’assicurazione casa

L’assicurazione Casa è un prodotto complesso che si suddivide in tante protezioni specifiche per tutti i rischi a cui un’abitazione può essere esposta, per questo fa parte della categoria delle polizze multirischi. Le coperture più note sono quella contro incendio e scoppio, contro il furto e contro gli eventi atmosferici, ma ce ne sono molte altre e ciascuna ha numerose sfaccettature che non tutti conoscono: ecco 5 cose che probabilmente non sai e dovresti sapere sull’ assicurazione Casa !

L’assicurazione Casa è detraibile

Tutti sanno che le polizze vita sono detraibili, mentre molti non sanno che lo stesso vale per alcune polizze sulla casa. Con la Legge di Bilancio del 2019, infatti, la polizza Casa contro i danni da catastrofe naturale è diventata detraibile dalle tasse nella misura del 19% del premio assicurativo pagato. Se la copertura contro le catastrofi naturali è inserita in una polizza Casa più ampia con altre coperture, la detrazione viene calcolata sulla sola parte del premio corrispondente a questa singola garanzia. Le altre coperture non sono detraibili.

Eventi atmosferici e Catastrofi naturali non sono la stessa cosa

La terminologia assicurativa può generare dubbi, perché spesso è molto più precisa del linguaggio comune o introduce distinzioni laddove nel parlato quotidiano non le utilizzeremmo. È importante, quindi, verificare sempre il significato di tutti i termini che possono comprenderne altri. Un esempio è la copertura Eventi atmosferici dell’assicurazione Casa: si potrebbe pensare che in questa categoria rientrino tutti gli eventi naturali sconvolgenti che possono provocare danni a cose e persone, invece l’aggettivo “atmosferici” va preso alla lettera.

Gli eventi atmosferici sono solo quelli legati al clima: vento, pioggia e neve nelle loro varie declinazioni (temporali, bufere, uragani ecc.). Eventi come terremoti, alluvioni, valanghe e inondazioni, invece, sono vere e proprie catastrofi naturali, che possono avere origine da fattori climatici oppure no. L’ assicurazione Casa Eventi Atmosferici non copre anche le catastrofi naturali, che richiedono una copertura a parte.

L’assicurazione Casa serve anche in condominio

I condomini hanno sempre un’assicurazione generale detta Globale Fabbricati, personalizzabile con diverse garanzie proprio come l’assicurazione Casa. Questo fa sentire sufficientemente al sicuro chi abita in condominio, ma tale protezione riguarda solo i danni riconducibili alle parti comuni o causati da elementi strutturali dell’edificio o errori di costruzione. Se all’interno di un appartamento si verifica una perdita d’acqua o un problema all’impianto elettrico che degenera in un incendio, i danni alla casa e a terzi non sono di pertinenza dell’assicurazione del condominio, bensì dei singoli proprietari di quell’appartamento. O della loro assicurazione Casa, se ne hanno una.

La Responsabilità Civile riguarda anche la casa

La Responsabilità Civile è un concetto che viene associato solo alle persone (perché solo le persone possono essere “responsabili” di qualcosa), per lo più in relazione alla polizza auto e moto obbligatoria. In realtà si parla di RC anche per la casa, che può causare danni a persone o cose: un’antenna o una tegola che cadono, un gradino instabile, un tubo scoperto possono provocare ferite o infortuni o danneggiare oggetti di proprietà di terzi. Ovviamente la casa non è un essere senziente, quindi la responsabilità civile è dei proprietari: la RC Casa o assicurazione Casa Danni a Terzi serve a proteggerli dalle richieste di risarcimento che possono arrivare a causa dei danni provocati dall’immobile.

L’assicurazione Casa Mutuo è obbligatoria solo per alcune coperture

Quando si accende un mutuo, la banca chiede come garanzia un’assicurazione Casa che protegga l’investimento per tutto il tempo in cui l’immobile rimarrà di proprietà dell’istituto di credito. Solo due coperture, però, delle numerose disponibili per la polizza multirischi sulla casa, sono obbligatorie per legge: le coperture per Scoppio e Incendio.

La banca presso cui si chiede il mutuo può stabilire dei massimali a cui attenersi e può proporre essa stessa una polizza, ma non è obbligatorio stipularla con l’istituto di credito e bisogna sempre verificare che nella proposta non vengano aggiunte coperture extra non previste dalla legge. Le banche, infatti, sono incentivate a caldeggiare coperture sulla vita (per esempio la polizza TCM Mutuo ) per tutelarsi in caso il titolare del mutuo muoia prematuramente o diventi invalido e quindi perda il lavoro. Queste tutele possono essere utili per una famiglia, ma non sono obbligatorie.

