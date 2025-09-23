Il Rotary Club Rende Riprende i “Caminetti” con Marcello Chiappetta

Il Rotary Club Rende ha riavviato i tradizionali “caminetti” rotariani dopo la pausa estiva, offrendo una serata particolarmente apprezzata dai soci e dai numerosi ospiti presenti, desiderosi di ascoltare la storia dell’imprenditore Marcello Chiappetta. Il socio dell’azienda Chiappetta Holding, una delle realtà imprenditoriali più significative della Calabria, che rappresenta marchi di prestigio come Ford, Skoda, Volkswagen, Nissan, Toyota, Renault, Dacia e BYD, ha condiviso la sua esperienza nella splendida cornice di Villa Fabiano a Rende. L’incontro ha visto la partecipazione dei giornalisti Antonio Lopez e Marcello Romanelli, che hanno intervistato l’imprenditore.

L’incontro è stato aperto dal Presidente del Rotary Club Rende, Sergio Mazzuca, che ha spiegato il motivo per cui è stato scelto proprio Marcello Chiappetta come protagonista del primo appuntamento di questa nuova stagione. “La sua storia rappresenta un esempio straordinario per i nostri giovani”, ha affermato Mazzuca. “La visione e il coraggio di Marcello e del fratello Maurizio hanno permesso alla Chiappetta Holding di crescere e raggiungere traguardi importanti. Con più di 200 dipendenti, l’azienda si distingue quotidianamente per qualità, esperienza e professionalità”.

Accanto al Presidente Mazzuca erano presenti il Vice Presidente Antonino Morabito, il Tesoriere Giandomenico Giordano e il Presidente del Rotary Club Presila Cosenza Esta, Antonino Iannello. La serata si è caratterizzata per un’atmosfera intima, arricchita dalle testimonianze di un ospite che, con grande semplicità, ha saputo catturare l’attenzione di una platea curiosa e desiderosa di scoprire di più.

Marcello Chiappetta ha raccontato la sua carriera, mettendo in evidenza due concetti fondamentali: passione e famiglia. “La famiglia è stata il motore del nostro successo”, ha dichiarato l’imprenditore. “Mio fratello Maurizio ha dato anima e cuore all’azienda e al Chiappetta Sport Village, che in questi giorni ospiterà un torneo internazionale senza precedenti in Calabria. La nostra forza è sempre stata quella di combinare le nostre diverse caratteristiche per fare squadra, e oggi siamo fortunati ad avere figli che continuano con impegno, costanza e passione a portare avanti il nostro lavoro”.

Un momento particolarmente emozionante è stato dedicato al ricordo di Maurizio Chiappetta, che continua a vivere nel cuore di tutti i dipendenti e, naturalmente, nel cuore del fratello Marcello. “Maurizio ha lasciato un’impronta indelebile nell’azienda e nel territorio, e il suo spirito continua a guidarci con determinazione e passione”. La sua memoria è ancora viva e fortemente sentita tra i collaboratori e i soci, che hanno applaudito commossi.

La serata si è conclusa con un ulteriore riconoscimento alla Chiappetta Holding, che in oltre trent’anni di attività ha rappresentato un modello di eccellenza non solo per Cosenza e Rende, ma per tutta la Calabria.