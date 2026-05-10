15mila in estasi per Notre Dame de Paris. Tre giornate trionfali a Reggio Calabria

Ci sono spettacoli e spettacoli e poi c’è Notre Dame de Paris, la rappresentazione musicale del celebre romanzo di Victor Hugo di Riccardo Cocciante, prodotto da David e Clemente Zard, che definire spettacolo o anche musical è semplicemente riduttivo, oltre ogni retorica.

Fin dal sua prima messa in scena, nel 2002, Notre Dame de Paris ha riscritto i canoni delle rappresentazioni musicali, alzando l’asticella per chiunque si approcciasse al genere del teatro musicale.

Cosi anche a Reggio Calabria le tre repliche serali e le due mattutine sono state un tripudio di applausi, ovazioni e cori. Successo nel successo anche per i 40 anni di Fatti di Musica, la manifestazione del promoter lametino che da diverse decadi porta in Calabria grandi eventi e concerti di qualità, alcuni anche irripetibili con alcune delle più grandi popstar del mondo, come Sting, Tina Turner, Santana, Elton John e molte altre.

Tornando alla Corte dei Miracoli, 15.000 spettatori in tre giorni e 5 spettacoli, 100.000 in 6 edizioni in Calabria, il colossal Notre Dame de Paris continua ad incantare e stabilisce il primato di “spettacolo con il più alto numero di biglietti venduti” nella nostra regione.

Anche nell’ultima serata al Palacalafiore di Reggio Calabria Notre Dame De Paris si è confermato una vera alchimia dello spettacolo mondiale, capace di stregare tutti grazie alle ormai celeberrime musiche di Riccardo Cocciante, alle liriche di Luc Plamondon, nella versione italiana di Pasquale Panella, alla bellezza di uno spettacolo affascinante firmato dalla regia di Gilles Maheu, con le coreografie di Martino Müller, le scenografie di Christian Rätz, i costumi di Fred Sathal e le luci di Alain Lortie.

Già entrando nel palasport, il pubblico è rimasto stupito davanti all’imponente allestimento, il più grande mai progettato per un musical, con un palcoscenico di ben quaranta metri.

Applauditissimi tutti gli storici protagonisti che nei ventiquattro anni del musical hanno portato sulla scena un vero capolavoro ispirato al romanzo di Victor Hugo, da Giò Di Tonno nei panni di Quasimodo, con la sua voce unica e possente, a Vittorio Matteucci nel ruolo di Frollo, il “prete innamorato”, a Graziano Galatone (Febo), Elhaida Dani (Esmeralda), Matteo Setti (Gringoire), ed ancora Angelo Del Vecchio, Gianmarco Schiaretti, Camilla Rinaldi, Beatrice Blaskovic, Alessio Spini, Luca Marconi, Massimiliano Lombardi, oltre a ballerini, acrobati e breaker. Sempre di grande impatto alcune delle scene cult del musical, come quella delle campane e delle tante coreografie acrobatiche.

Entusiasti gli spettatori

come testimoniato dagli applausi nel corso e alla fine di ogni brano ma anche dalla standing ovation finale. E soprattutto dalle foto e dagli apprezzamenti ricevuti da Gio Di Tonno (sempre generosissimo!) che a fine spettacolo, insieme ad Angelo Del Vecchio, si è intrattenuto con un gruppo di affezionatissimi fan.

Immancabili gli applausi anche per la rodatissima macchina organizzativa di Ruggero Pegna che adesso si concentrerà sull’Opera Teatrale Fortunata di Dio, sulla vita meravigliosa di Natuzza Evolo di Paravati (VV), già proclamata Serva di Dio, che andrà in scena in Prima Assoluta Nazionale al Teatro Rendano di Cosenza sabato 23 maggio alle ore 21:00 e domenica 24 maggio alle ore 17:00, prodotta e scritta dallo stesso Pegna insieme ad Andrea Ortis, che ne è anche regista e attore, con le musiche originali del pianista Francesco Perri e un altro grande cast. I biglietti sono in vendita su ticketone.it, informazioni allo 0968441888 www.ruggeropegna.it.