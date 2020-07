Nastro d’Argento 2020 a Brunori Sas per la colonna sonora di “Odio l’estate”

COSENZA – Una settimana da incorniciare per Brunori Sas che in meno di sette giorni, dopo aver ottenuto la Targa Tenco per il miglior album con “Cip!”, si è aggiudicato anche il Nastro d’argento 2020 ex aequo per la colonna sonora del film “Odio l’estate” di Aldo, Giovanni e Giacomo. L’altro riconoscimento è andato a Pasquale Catalano per le musiche de “La dea fortuna”.

«Ricevere il Nastro d’Argento proprio oggi fa strano. Aggiungere altro suonerebbe retorico – scrive lo stesso Brunori sulla propria pagina Facebook ufficiale -. Ringrazio la produzione di “Odio l’estate”, Aldo, Giovanni e Giacomo e in particolare Massimo Venier che è riuscito a tirar fuori una commedia delicata e divertente nonostante le mie musiche notoriamente deprimenti. Ci tengo a condividere questo nuovo importante traguardo con i miei collaboratori di sempre, artisti ma soprattutto amici preziosi».

Questa sera la premiazione in diretta su Rai Movie dalle 21.10.