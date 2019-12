Crosia, Capodanno in piazza con Cosimo Papandrea

CROSIA (CS) – Tutto pronto per il concerto di Capodanno con il maestro Cosimo Papandrea. Martedì 31 Dicembre l’appuntamento è in piazza Dante, a partire dalle ore 23, per aspettare l’alba del 2020 sulle note della musica popolare.

Musica, festa e divertimento assicurato per i giovani e le famiglie che anche quest’anno avranno la possibilità di ritrovarsi nell’agorà traentina per dare vita ad un nuovo anno.

Una serata all’insegna del divertimento e della condivisione, dove chi parteciperà si troverà ad essere partecipe di un grande e simbolico abbraccio di comunità». È questo il messaggio lanciato dal sindaco Antonio Russo che invita i cittadini di Crosia Mirto e dell’intero territorio a prendere parte ad un’iniziativa «creata appositamente per i giovani e le famiglie».

Il programma

Si parte alle 23 con i preparativi per salutare il 2019 e dare il benvenuto al nuovo anno. A pochi istanti dallo scoccare della mezzanotte, poi, il countdown che aprirà le porte al 2020 e al grande concerto di Cosimo Papandrea. A seguire, poi, per tutta la notte e fino all’alba, il Dj-Set no-stop dei disk jockey AndrewP e Antoniopisanideejay.