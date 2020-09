La sedicenne Mariateresa Infelise di Rende premiata al Cantagiro

RENDE (CS) – Mariateresa Infelise, 16 anni appena compiuti lo scorso 26 Agosto, è già un nome che promette bene nella musica. Studentessa del Liceo Classico Gioacchino da Fiore di Rende, nei giorni scorsi è approdata a Fiuggi alla finale nazionale del Cantagiro con un inedito scritto a quattro mani insieme allo zio Paolo Guadagnuolo, che ne ha anche composto la musica ed arrangiato negli studi del noto arrangiatore Lorenzo Sebastiani. Una partecipazione quasi in punta di piedi, così come quella del 2018 quando arrivò in finale al premio Mia Martini, che invece le ha riservato una grande soddisfazione con la conquista del Premio alla migliore interpretazione (riconoscimento negli anni passati assegnato a due grandi calabresi quali Mia Martini e Mino Reitano).

Di apprezzato talento, Mariateresa studia presso la Scuola di danza e recitazione della Maestra Mirella Castriota sin dall’età di 5 anni. Seppur giovane può vantare la partecipazione con ruoli di primissimo piano in diversi .usical: Monster Allergy e Biancaneve ed i 7 nani con i CIPRIX compagnia di Roma andati in scena nei migliori teatri italiani, dal Sistina di Roma al Cinecittà World Teatro 1 di Roma, dal Manzoni di Milano al Team di Bari, dall’Auditorium della Conciliazione Vaticano-Roma, dove si è esibita con i Pink Floid legend, al Teatro Lea Padovani Montalto di Castro (GR). Con la compagnia Skanderberg – Castriota ha invece recitato ne Il re leone, Air, Mary Poppins, La Prova, Mose’e tanti altri.

Gaia Trombino