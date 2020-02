Coppa Tokyo, oro per Giovanni Tocci dal trampolino 3m. Terzo Volpe

COSENZA – È di due ori e un argento il ricco bilancio di Giovanni Tocci alla Coppa Tokyo di Bolzano, gara di qualificazione per la Coppa del Mondo, dove verranno assegnati gli ultimi pass olimpici, e i Campionati Europei.

L’ultima medaglia del tuffatore di Arcavacata è arrivata dalla gara del trampolino 3m, vinta nettamente con 32.70 punti di scarto sul compagno di sincro Lorenzo Marsaglia (Marina Militare, CC Aniene), che ha subito anche una penalità per falsa partenza al quadruplo e mezzo avanti. Tocci, tesserato con la Cosenza Nuoto e il Centro Sportivo dell’Esercito, ha condotto una gara regolare ed è balzato in testa all’ultimo tuffo. Marsaglia e Tocci, dopo l’oro nel sincro, si sono quindi scambiati le posizioni dopo la gara di ieri dal trampolino 1m. Molto bene, per la squadra di Cosenza, anche il ventenne Antonio Volpe, che ha messo al collo la medaglia di bronzo, finendo davanti ai più esperti Chiarabini, Auber, Rinaldi. Fuori di poco dalla finale Francesco Porco (Fiamme Oro – Cosenza Nuoto).

Soddisfazione per la Cosenza Nuoto

Considerevole il bottino complessivo della squadra del presidente Francesco Manna: due ori (Tocci), due argenti (Tocci, Porco) e due bronzi (Porco, Volpe). Nella classifica per società la Cosenza Nuoto chiude al quinto posto con 105 punti. Nessuna medaglia stavolta per Laura Bilotta (Fiamme Oro – Cosenza Nuoto) che ha comunque raccolto piazzamenti dal trampolino femminile.

Ai tuffatori cosentini i complimenti del Comitato Regionale Calabro. «Ancora una volta registriamo con orgoglio gli straordinari risultati ottenuti dai tuffatori calabresi – sottolinea il Presidente Alfredo Porcaro – e questo da lustro alla società di appartenenza e al nostro Comitato. Se certi risultati così prestigiosi vengono ottenuti è frutto di lavoro, impegno e sacrificio. Quindi un grazie per le emozioni regalateci ai nostri tuffatori presenti a Bolzano».

La classifica del trampolino 3m