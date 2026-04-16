Sartano al centro della diocesi: arriva la “Fest’issima” con centinaia di giovani

Un evento senza precedenti si prepara ad animare la comunità di Sartano (Cs). La parrocchia locale è stata scelta tra tutte quelle della diocesi di Cosenza–Bisignano per ospitare la “Fest’issima 2026 In&Out”, in programma domenica 19 aprile. Si tratta di un traguardo storico: è la prima volta che Sartano accoglie un evento di tale portata. Sarà presente anche il Vescovo, Mons. Giovanni Checchinato.

Nella giornata di sabato arriveranno 300 ragazzi, provenienti da tutta la diocesi, i quali vivranno un’esperienza immersiva che li vedrà non solo pernottare negli spazi parrocchiali, ma anche animare le strade del paese con canti e musica, portando un clima di festa e condivisione tra gli abitanti. Domenica ci sarà la celebrazione della Santa Messa e un intenso momento di raccoglimento spirituale.

La Fest’issima rappresenta uno degli appuntamenti più significativi per i giovani dell’Azione Cattolica, in grado di unire spiritualità, formazione e divertimento. Il programma prevede momenti di preghiera, celebrazioni eucaristiche e veglie, ma anche attività di gruppo per riflettere su temi legati alla vita cristiana e alla società. Non mancheranno occasioni di animazione, spettacolo, giochi e musica dal vivo.

Il tema dell’anno associativo 2025-2026, “C’è spazio per te!”, guiderà tutte le attività: un percorso che punta sull’accoglienza, l’inclusione e la fraternità per educare alla cura delle relazioni, all’amicizia con Gesù e alla valorizzazione di ogni giovane.

Per Sartano si tratta di un evento destinato a lasciare un segno profondo nella storia del territorio.

Elvira Sangineto