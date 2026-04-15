Nasce “CéBelloCosenza”, l’associazione per l’empowerment femminile e la parità di genere

COSENZA – Sarà presentata ufficialmente domani, giovedì 16 aprile 2026 alle ore 18:30, la nuova associazione CéBelloCosenza, nata con l’obiettivo di promuovere l’empowerment femminile e la parità di genere nel lavoro, nello sport, nella cultura, nella famiglia, nelle istituzioni e nella società tutta.

L’appuntamento con la stampa e la cittadinanza si terrà presso la Sala Conferenze dell’edificio Sport & Salute in Piazza Matteotti (ex Stazione Ferroviaria), a Cosenza.

L’associazione – che non ha fini di lucro – si propone di sviluppare percorsi mirati all’autodeterminazione, all’autostima e al potenziamento personale delle donne, affinché possano acquisire autonomia, controllo e libertà decisionale sulla propria vita. Obiettivo ultimo è la realizzazione concreta dell’uguaglianza di genere, garantendo pari accesso a risorse, istruzione, discipline sportive, lavoro e posizioni di leadership.

Attraverso supporto, formazione, spazi di confronto e socialità, CéBelloCosenza si farà promotrice di iniziative specifiche in tutti gli ambiti della società: professionale, sportivo, educativo, politico e culturale.

Alla conferenza stampa, moderata dal giornalista Antonio Lopez, interverranno il presidente Ivan Perrotta e la vicepresidente PaolaLuisa Orlando.

Ivan Perrotta, presidente dell’associazione, è da anni impegnato nel volontariato e nelle attività educative e sociali del territorio. Attualmente delegato alla famiglia nella presidenza diocesana di Azione Cattolica, è anche responsabile del settore giovani presso la parrocchia di Loreto. Da sempre attento alle tematiche sociali e alla crescita delle nuove generazioni, manifesta un forte interesse anche per lo sviluppo del movimento femminile in ambito sportivo, in particolare all’interno del CUS.

PaolaLuisa Orlando, vice presidente, è tecnico UEFA A di calcio e rappresenta una figura di riferimento nel panorama del calcio femminile calabrese. Attualmente allenatrice della prima squadra del CUS Unical Women nel campionato di Serie C FIGC, è laureata in Scienze Turistiche e in Scienze Motorie. Da anni impegnata nella promozione e nella crescita del calcio femminile, è docente federale presso il Centro Tecnico di Coverciano per i corsi UEFA C e Licenza D, nonché docente di Scienze Motorie. Collabora con il Settore Giovanile e Scolastico FIGC ed è attivamente coinvolta nel progetto UEFA Playmakers, dedicato alle bambine dai 5 agli 8 anni che si avvicinano al calcio. La sua formazione multidisciplinare include anche le qualifiche di Personal Trainer FIPE (I livello) e Mental Coach (I livello). Nel corso della sua carriera ha conquistato due Coppe Italia regionali e ottenuto due promozioni in Serie C.

L’evento è aperto ai rappresentanti degli organi di informazione e a tutti coloro che intendono conoscere il progetto e condividere la passione che anima la nuova realtà associativa.