Tuffi, alla ripresa Tocci subito d’oro. Terzo posto per Laura Bilotta

COSENZA – Finalmente gare, anche per i tuffi! La ripresa della stagione agonistica è dolce per i tuffatori calabresi, già in bella mostra alla prima giornata dei campionati assoluti open di Bolzano (in programma fino a venerdì 7 alla piscina “Klaus Dibiasi).

Trampolino 1 metro maschile: trionfa Giovanni Tocci

Nell’iter di gare di tutta la giornata buone prove per Giovanni Tocci, ma è la finale – anzi l’ultimo tuffo della finale – il capolavoro del tuffatore cosentino. Nella prima manifestazione post-Covid, Tocci (CS Esercito – Cosenza Nuoto) si prende la medaglia d’oro per poco più di tre punti (347.40 punti) su Tommaso Rinaldi (Cs Marina Malitare, 343.10 punti). Terzo Lorenzo Marsaglia (Cs Marina Militare, 342.25 punti). Sesto l’altro atleta della Cosenza Nuoto, e delle Fiamme Oro, Francesco Porco. (Foto: TuffiBlog)

Trampolino 3 metri femminile: bronzo Bilotta

Buona la prima anche per Laura Bilotta che, nonostante un primo tuffo nullo in finale, riesce ad essere autrice di una bella rimonta (su Delfina Calissoni) e a salire sul podio dietro a Chiara Pellacani (MR Sport, 303.60 punti) e Elena Bertocchi (CS Esercito, 244,65). L’atleta delle Fiamme Oro e della Cosenza Nuoto chiude a 195 punti.

In contemporanea con la gara femminile si è disputata la gara della piattaforma maschile vinta da Andreas Sargent Larsen su Maicol Verzotto e Riccardo Giovannini.