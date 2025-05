Acri, conferita la cittadinanza onoraria a Matteotti. Revocata quella di Mussolini

Come preannunciato nel corso delle celebrazioni del 25 aprile scorso, nel corso dell’ultimo Consiglio comunale di Acri è stata revocata la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini con quattordici voti a favore e un astenuto.

Contestualmente è stata, invece, conferita la cittadinanza onoraria a Giacomo Matteotti: tredici voti a favore e due astenuti per il conferimento speciale al segretario del partito socialista, assassinato da squadristi fascisti nel 1924.

“La libertà non consiste nel cancellare il passato ma nel saperlo leggere con onestà per costruire in futuro più giusto e antifascista – commenta il sindaco Pino Capalbo -. Non si può tollerare che silenziosamente si possa assistere a una riscrittura della storia dimenticando le leggi razziali, la considerazione dei cittadini ebrei come nemici della razza superiore, cittadini di serie B privati della loro libertà. Abbiamo cancellato una pagina abominevole del nostro paese che va ricordata e condannata in rispetto della centinaia, migliaia di persone che perso il loro diritto di essere tali e in rispetto a noi stessi, la nostra comunità e a quelli che verranno dopo di noi.”