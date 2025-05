Ricorfermato l’eminente ematologo calabrese Massimo Martino, presidente del GITMO

TORINO – Il dottor Massimo Martino è stato riconfermato Presidente del GITMO (Gruppo Italiano Trapianto di Midollo Osseo, Cellule Staminali Emopoietiche e Terapia Cellulare) per il biennio 2025-2027. L’elezione è avvenuta durante il XIX Congresso Nazionale della prestigiosa società scientifica, svoltosi a Torino, il 05 e 06 maggio. ll GITMO è un’associazione che riunisce gli oltre 80 centri trapianti italiani, con l’obiettivo di promuovere la ricerca e l’eccellenza nelle pratiche di trapianto di cellule staminali emopoietiche e terapie cellulari avanzate. Fondato nel 1987, garantisce che i protocolli e le pratiche mediche siano uniformi in tutto il territorio nazionale, migliorando la qualità dei trattamenti, organizza corsi, congressi e programmi educativi per medici e professionisti del settore, e promuove studi scientifici per migliorare i risultati dei trapianti e per esplorare terapie cellulari innovative, inclusi gli approcci come le terapie CAR-T (terapie cellulari avanzate contro tumori ematologici quali leucemie, mielomi e linfomi). Il GITMO è considerato un punto di riferimento a livello internazionale per la trapiantologia, e collabora attivamente con diverse società scientifiche italiane nel campo dell’ematologia, tra cui la SIE (Società Italiana di Ematologia), la SIES (Società Italiana di Ematologia Sperimentale), la FIL (Fondazione Italiana Linfomi), AIEOP (Associazione Italiana di Ematologia e Oncologia Pediatrica), SIDEM( Società Italiana di Emaferesi e Manipolazione Cellulare) e SIMTI (Società Italiana di Medicina Trasfusionale e Immunoematologia), e l’AIL (Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma). La sinergia tra questi gruppi rappresenta un modello efficace di collaborazione tra ricerca scientifica, pratica clinica e supporto ai pazienti. La rete di collaborazione continua a produrre risultati significativi, migliorando i risultati clinici nella lotta contro le malattie del sangue.

Il dottor Massimo Martino è un eminente ematologo italiano, noto per il suo ruolo nella ricerca e nell’innovazione, e con un riconosciuto ruolo di leadership nel campo dei trapianti di cellule staminali e delle terapie cellulari e della cura delle leucemie, linfomi e mielomi.

Attualmente è Direttore dell’Unità Operativa di Ematologia e Centro Trapianti Cellule Staminali e Terapie Cellulari (CTMO) del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi-Melacrino-Morelli” di Reggio Calabria, un centro di eccellenza riconosciuto a livello internazionale. Sotto la sua direzione, l’ematologia di Reggio Calabria ha implementato l’approccio di cura con terapie avanzate quali le CAR-T . Inoltre, ha promosso la creazione di una Scuola di Specializzazione in Ematologia in Calabria, mirata a formare nuovi specialisti e rafforzare il network sanitario regionale . Autore di oltre 180 pubblicazioni scientifiche, il dottor Martino ha contribuito in maniera importante allo sviluppo scientifico in ematologia.

La nomina del dottor Martino alla presidenza del GITMO rappresenta un riconoscimento per la comunità sanitaria calabrese e per l’eccellenza del centro ematologico di Reggio Calabria .

Afferma il professionista:”È per me un grande onore continuate questo incarico per altri 2 anni, e rappresentare una comunità così prestigiosa, impegnata ogni giorno nello sviluppo della ricerca, dell’innovazione terapeutica e della cura nel campo dell’ematologia. Sono consapevole della responsabilità che questo ruolo comporta e affronterò il mio mandato con spirito di servizio, con l’obiettivo di valorizzare il lavoro di tutti e promuovere la collaborazione tra centri, istituzioni e giovani professionisti. Ritengo fondamentale proseguire nel solco tracciato da chi mi ha preceduto, rafforzando l’identità scientifica della nostra società e favorendo l’internazionalizzazione delle nostre attività. Sono particolarmente orgoglioso, da calabrese, che si riconosca che, anche nella nostra regione, si possa essere curati ai massimi livelli, e che si possa contribuire allo sviluppo dei più moderni progetti di medicina, per curare pazienti affetti da gravi malattie del sangue”.