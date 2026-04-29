Riviera dei Cedri: sarà Giorgia ad inaugurare ufficialmente la nuova struttura

L’Arena dei Cedri è pronta ad accogliere una delle voci più rappresentative del panorama musicale italiano: il 3 Agosto 2026 arriva Giorgia per il grande opening della nuova arena vista mare, situata sul Lungomare Giorgio Perlasca di Santa Maria del Cedro (CS).

La tappa calabrese si inserisce all’interno del tour nazionale che vedrà Giorgia protagonista nelle location più prestigiose d’Italia.

Giorgia sarà protagonista di uno spettacolo concepito per i fan, arricchito dalla presenza di coriste e di musicisti di alto profilo, pronto a inaugurare ufficialmente la nuova struttura della Riviera dei Cedri.

L’evento rientra nel cartellone del Festival, diretto da Alfredo De Luca e cofinanziato dalla Regione Calabria, realizzato con la partecipazione e patrocinio del Comune di Santa Maria del Cedro.Il direttore artistico De Luca ed il sindaco di Santa Maria del Cedro, Ugo Vetere, dopo aver presentato la tappa di Claudio Baglioni in Cittadella Regionale, annunciano un nuovo grande evento destinato a incantare fan e pubblico dell’intero Alto Tirreno Cosentino.La Riviera dei Cedri inaugurerà così il prestigioso festival proprio, con installazione delle strutture amovibili già dal mese di Giugno,in un calendario di appuntamenti che si concluderà il 27 agosto con la data dei Pooh, anch’essi recentemente ospiti della trasmissione condotta da Mara Venier, dove hanno presentato il loro tour che farà tappa anche a Santa Maria del Cedro.Tra gli altri ospiti attesi nella nuova Arena dei Cedri figurano inoltre Geolier il 23 agosto, Enrico Brignano il 19, Luchè l’8 agosto ed i Negramaro il 17 agosto.Un cartellone ricco e trasversale, pensato per valorizzare il territorio e posizionare Santa Maria del Cedro tra le nuove capitali dell’intrattenimento estivo italiano.