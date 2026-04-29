Donne e Intelligenza Artificiale: il nuovo patriarcato digitale

Come la tecnologia del futuro può replicare vecchie strutture di potere sulle donne: algoritmi, bias tecnologici e innovazione stanno amplificando le disuguaglianze di genere nel mondo contemporaneo.

L’Intelligenza Artificiale viene spesso raccontata come il simbolo del progresso, dell’efficienza e dell’innovazione. Eppure, dietro la promessa di neutralità tecnologica, cresce una questione cruciale: l’AI non nasce in un vuoto sociale, ma dentro strutture culturali già segnate da disuguaglianze di genere.

Se gli algoritmi apprendono dai dati del passato, e il passato è stato patriarcale, allora il rischio concreto è che il futuro digitale finisca per automatizzare discriminazioni antiche, rendendole persino più invisibili.

Secondo UNESCO, solo circa il 30% dei professionisti AI nel mondo sono donne, mentre la rappresentanza femminile nella ricerca avanzata resta ancora più bassa. Questa sottorappresentazione non è solo numerica, significa che la progettazione del futuro tecnologico viene ancora largamente filtrata attraverso prospettive maschili.

Dal punto di vista scientifico, ogni sistema di machine learning si basa su dataset storici. Se questi dataset riflettono:

assunzioni sbilanciate

stereotipi professionali

disparità salariali

rappresentazioni sessiste

l’algoritmo tende a riprodurre tali schemi. Ricerche recenti sulle tecnologie di recruiting automatizzato mostrano che diversi modelli linguistici possono favorire candidati maschi, specialmente nei ruoli ad alta retribuzione o in settori STEM. In pratica, l’AI rischia di consolidare segregazioni professionali già esistenti sotto forma di apparente oggettività matematica. Quindi la discriminazione non scompare ma diventa codice.

Gli strumenti generativi non influenzano solo il lavoro, ma anche la costruzione simbolica del femminile. Studi sui generatori di immagini mostrano che professioni prestigiose vengono spesso rappresentate come maschili, mentre le donne appaiono più frequentemente in ruoli di cura, più giovani, più sorridenti e più conformi a standard estetici stereotipati.

Dal punto di vista psicologico questo produce:

rafforzamento di bias inconsci

pressione estetica

interiorizzazione di ruoli limitanti

riduzione dell’autoefficacia professionale

L’AI non si limita a descrivere il mondo ma contribuisce a modellarlo. In alcuni punto la questione diventa profondamente filosofica.

Ogni tecnologia incorpora valori. Quando assistenti vocali, chatbot o sistemi automatizzati vengono progettati con voci femminili sottomesse, disponibili e pazienti, si rischia di reiterare una storica associazione tra donna e servilità.

Il celebre rapporto UNESCO I’d Blush if I Could denunciava proprio questo fenomeno: la femminilizzazione degli assistenti virtuali rafforza simbolicamente l’idea della donna come supporto obbediente. Perciò a questo punto è doverosa una domanda: “Stiamo costruendo tecnologie emancipative o nuove forme di subordinazione automatizzata?”

L’attualità mostra scenari ancora più inquietanti. L’espansione dei deepfake sessuali non consensuali colpisce in larga misura donne, giornaliste, attiviste e figure pubbliche. UNESCO segnala che il 58% di giovani donne e ragazze ha sperimentato molestie online, incluse immagini manipolate tramite AI.

Le conseguenze psicologiche includono:

ansia

vergogna

isolamento

autocensura

trauma reputazionale

Qui la tecnologia smette di essere solo strumento economico e diventa potenziale arma di controllo sociale sul corpo femminile.

Molti ruoli amministrativi e di supporto — settori con alta occupazione femminile — risultano maggiormente esposti all’automazione.

Questo crea un doppio rischio:

Le donne sono sottorappresentate nella creazione dell’AI. Le donne sono tra le più vulnerabili agli effetti occupazionali dell’AI.

Da una prospettiva socioeconomica, senza correttivi strutturali, l’AI potrebbe ampliare il gender gap anziché ridurlo.

La risposta non può essere tecnofobia, ma governance, quindi servono:

audit algoritmici

dataset inclusivi

leadership femminile nei settori tech

regolamentazione contro deepfake abusivi

educazione digitale di genere.

Il vero problema forse oggi non è l’Intelligenza Artificiale in sé, ma chi la costruisce, con quali dati e per quale modello di società.

L’AI rappresenta una delle più grandi rivoluzioni del nostro tempo, ma ogni rivoluzione può essere liberatoria o oppressiva.

Per le donne, la sfida contemporanea non è solo accedere alla tecnologia, ma partecipare attivamente alla sua progettazione etica, politica e culturale.

Se il patriarcato industriale controllava corpi e lavoro, il patriarcato digitale rischia di controllare dati, opportunità e rappresentazione.

Il futuro non sarà automaticamente equo, ma dovrà essere progettato come tale.