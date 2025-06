Acri, spunti di condivisione dalla “Giornata Ecologica” dell’Associazione “Il Ritrovo” a Pertina

By

In concomitanza con la Giornata internazionale dell’Ambiente, istituita il 5 settembre 1972 dalle Nazioni Unite e quest’anno dedicata alla lotta all’inquinamento dalla plastica, non mancano le iniziative dedicate alla tutela del pianeta.

Così a Pertina, frazioni di Acri (Cs) – anche in occasione della Festa della Repubblica -, l’Associazione “Il Ritrovo” APS ha organizzato nuovamente la tradizionale “Giornata Ecologica”, appuntamento ormai consolidato, dedicato alla cura del territorio e alla sensibilizzazione sui temi ambientali.

Soci, volontari e residenti si sono riuniti per dedicarsi alla pulizia delle fontane pubbliche e delle vie principali della contrada, un gesto concreto di amore per l’ambiente e per la propria comunità. Le temperature miti hanno favorito un’ottima partecipazione e reso ancora più piacevole l’impegno collettivo.

Tra i presenti anche Acheropita Zampelli, referente locale dell’associazione “Plastic Free onlus”, che ha voluto portare la sua testimonianza e il sostegno alla causa ambientale condivisa. La sua presenza ha arricchito la giornata di spunti e riflessioni sull’importanza di ridurre l’uso della plastica e proteggere il nostro ecosistema.

La giornata si è conclusa presso la sede dell’associazione con un momento conviviale e di socialità, durante il quale i partecipanti hanno potuto condividere un pranzo in allegria. Un’occasione per rinsaldare i legami tra i membri della comunità, in linea con l’obiettivo principale de “Il Ritrovo”: stare insieme e promuovere il senso civico.