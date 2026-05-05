Alchimia31: una nuova voce nel panorama musicale calabrese

Una voce autentica nella scena musicale calabrese sta muovendo i suoi primi passi, ma già decisi. E’ Valentina Pronestì, giovane cantautrice originaria di Montalto Uffugo, che si presenta al pubblico come Alchimia31, nome che suggerisce una profonda connessione con il mondo interiore.

Il suo percorso artistico parte da un’esigenza chiara: dare forma alle emozioni e renderle condivisibili e autentiche. Il risultato è uno stile che si colloca tra il pop e il cantautorato contemporaneo, arricchito da influenze moderne e da una cura particolare per i testi e le atmosfere. Già autrice di diversi brani, tra cui L’ho chiesto al vento, Oltre la polvere, Love Sexy Boy, Dove ci porteranno e il più recente Una Musica, tutti disponibili sulle principali piattaforme digitali, da Spotify ad Apple Music fino a YouTube.

«Il mio percorso è in continua evoluzione: sono costantemente alla ricerca di nuove influenze, connessioni e stimoli creativi. Condividere la mia musica rappresenta il modo più sincero che ho per esprimermi e sentirmi viva», racconta.

Tra le esperienze arricchenti già vissute figurano il Summer Fest di Tarsia 2025, “Note di Epifania” in Piazza dei Bruzi a Cosenza e la 40ª edizione del Carnevale di Mottafollone. Occasioni che le hanno permesso di entrare in contatto diretto con il pubblico, consolidando la propria presenza sul territorio.

Nel frattempo continua il lavoro dietro le quinte. Nuovi brani, nuove idee e collaborazioni in fase di sviluppo. Così come l’investimento ininterrotto nella formazione attraverso nuove masterclass. Guardando al futuro, l’obiettivo è chiaro: crescere nel panorama musicale, prendere parte a progetti sempre più ambiziosi e collaborare con professionisti del settore. «Vorrei portare la mia musica su palchi importanti e, un giorno, aprire concerti di grandi artisti o gruppi», afferma con determinazione.

A questa giovane cantautrice calabrese, appassionata e talentuosa, si augura buon cammino.

https://m.youtube.com/@Alchimia_31

Elvira Sangineto