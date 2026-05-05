“Io Scelgo Me”: a Cosenza nasce il progetto per l’autonomia di scelta delle donne vittime di violenza

Nell’Ambito dell’Avviso pubblico promosso dalla Regione Calabria, “ Donne Libere ” (PR FSE+ 2021-2027) per l’inclusione, la partecipazione attiva, le pari opportunità e l’occupabilità dei soggetti svantaggiati, e dalla partnership tra il Centro per l’Impiego di Cosenza e la Casa Rifugio per donne vittime di violenza “Goccia di Rugiada” delle Suore Minime della Passione di N.S.G.C., nasce il progetto “Io scelgo me”, finalizzato a promuovere percorsi di autonomia personale, lavorativa e abitativa.

Il coinvolgimento fattivo del Centro per l’Impiego di Cosenza, in quanto territorialmente competente, riguarderà l’attività di presa in carico – nella massima riservatezza per la tutela delle stesse – di otto donne vittime di violenza, loro prima profilazione professionale e l’elaborazione del bilancio di competenze delle stesse. Il CpI, inoltre, nel corso degli incontri che verranno calendarizzati, fornirà supporto per: orientamento formativo e consulenza specialistica; incrocio domanda-offerta di lavoro; promozione attivazione di tirocini extracurriculari; attivazione politiche attive e inclusive.

Il progetto sarà presentato nel corso della conferenza stampa in programma Giovedì 7 Maggio, alle ore 10:00, al Museo dei Brettii e degli Enotri di Cosenza.

Interverranno rappresentanti delle istituzioni e partner del progetto, tra cui: Cesira Mayerà, progettista e coordinatrice del progetto “Io scelgo Me” Casa Rifugio “Goccia di Rugiada, Veronica Buffone, assessore al Welfare del Comune di Cosenza, Giovanni Cuconato, responsabile del Centro per l’Impiego di Cosenza, Sonia Brindisi, referente Politiche Attive – Centro per l’Impiego di Cosenza, Massimo Ciglio, dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Spirito Santo”, Ibrahima Deme Diop, presidente della Consulta Intercultura di Cosenza.