Artistico illude il Cosenza, Pedro Mendes pareggia i conti: un punto a Modena

MODENA – Non va oltre il pareggio la trasferta del Cosenza in casa del Modena. Al gol di Artistico risponde quello di Pedro Mendes: la corsa salvezza resta proibitiva.

La cronaca del match

Gli iniziali 15 minuti di gioco vedono le due squadre proporre possesso palla e ripartenze, ma senza impensierire le opposte difese avversarie. Per vedere la prima vera azione bisogna attendere il 27′ con un calcio dalla distanza di Ricciardi: Gagno la tocca leggermente e manda la palla sul palo. Il Cosenza passa in vantaggio con Artistico. L’attaccante approfitta di una palla deviata in malo modo dalla difesa gialloblu e la manda in rete con un tiro di potenza. La risposta del Modena arriva dai piedi di Caso. L’ex giocatore rossoblù cerca un pallonetto senza però inquadrare la porta. I padroni di casa chiudono il primo tempo in grande difficoltà, ospiti maggiormente aggressivi e in partita.

Il secondo tempo vede mister Mandelli cambiare subito i terminali offensivi. I calabresi si accendono al minuto 12 della ripresa. Ciervo si accentra e lascia partire un tiro che termina alto. Il Modena prova a modificare le sorti del match, specialmente con un colpo a sorpresa di Palumbo: Micai non si fa trovare impreparato ed evita guai ben peggiori. Il portiere del club calabrese para un debole colpo di testa di Pedro Mendes quando il cronometro tocca il minuto 40. I nuovi ingressi permettono al Modena di pareggiare i conti con Pedro Mendes. D’Orazio ha una grande occasione al 41′, ma la palla non scende e termina alta. Nel finale spicca una occasione, ancora una volta di Pedro Mendes, ma la palla termina al lato.

Il tabellino di Modena-Cosenza

MODENA (3-5-2): Gagno; Dellavalle, Zaro, Cauz; Duca (26′ st Kamate), Palumbo, Gerli, Santoro, Idrissi (31′ st Bozhanaj); Caso (1′ st Gliozzi), Defrel (1′ st Mendes). In panchina: Seculin, Beyuku, Botteghin, Caldara, Cotali, Vulikic, Magnino, Battistella. Allenatore: Mandelli.

COSENZA (3-5-2): Micai; Sgarbi, Venturi, Dalle Mura; Ricciardi, Kouan, Gargiulo, Charlys, Ciervo (30′ st D’Orazio); Fumagalli (17′ st Mazzocchi), Artistico (30′ st Zilli). In panchina: Baldi, Vettorel, Cimino, Martino, Cruz, Rizzo Pinna, Ricci, Kourfalidis, Hristov. Allenatore: Tortelli.

ARBITRO: Maria Sole Ferrieri Caputi della sezione di Livorno. Assistenti: Andrea Niedda della sezione di Ozieri, Giacomo Monaco delle sezione di Termoli. Quarto ufficiale: Giorgio Vergaro di Bari. VAR: Manuel Volpi di Arezzo. AVAR: Rodolfo Di Vuolo di Castellammare di Stabia.

MARCATORI: 28′ pt Artistico (C), 40′ st Mendes (M).

NOTE: 9.164 spettatori di cui 756 ospiti. Ammoniti: Idrissi, Duca, Gliozzi (M), Artistico (C). Angoli: 4-1. Recupero: 1′ pt, 4′ st.